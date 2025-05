Szívszorító, ezek a hírességek elvesztették életük szerelmét, egyedül folytatják

Sajnos Hollywoodot sem kímélik a szomorú sorscsapások. A tragikusan meghalt sztárok társai is gyakran döntenek úgy, hogy egyedül folytatják tovább az életüket – írja a Fanny magazin.

Hírességek, akik sosem felejtenek

Sokáig dolgozni is képtelen volt Liam Neeson azután, hogy meghozta az élete legnehezebb döntését: le kellett kapcsoltatnia a feleségét, Natasha Richardsont a gépekről, amelyek életben tartották egy súlyos síbaleset után. A színész 15 évnyi boldog házasságot követően búcsúzott a kedvesétől, azóta sem tudta teljesen feldolgozni a veszteséget.

Örökre megváltozott Celine Dion élete, amikor 2016-ban gégerákban elhunyt a férfi, akinek a legtöbbet köszönhette. Az énekesnő 26 évesen lépett házasságra a nála éppen kétszer annyi idős menedzserével, René Angélil-lal. A karrierje mellett 22 évnyi boldog házasságot és három gyermeket köszönhetett neki, az elvesztése mindent elsöprő fájdalmat jelentett a világsztár számára.

Nem telik el egyetlen jeles nap sem anélkül, hogy John Travolta ne emlékezne meg feleségéről a közösségi médiában is. Hiába telt el már öt év Kelly Preston halála óta, a színész és családja minden alkalmat megragad, hogy életben tartsák az emlékét. Travolta megfogadta, hogy sosem felejti el őt, és időről időre be is bizonyítja, hogy állja a szavát.



Gyászoló hírességek

Továbbra sem tud túl lépni Bryan Randall tragikus elvesztésén Sandra Bullock. Noha nemrégiben arról beszélt, hogy nyitott lenne egy új kapcsolatra, az A-listás események helyett még mindig inkább a hozzá közel állókkal tölti az idejét. A bennfentesek szerint egyelőre nem a randizásra, hanem a gyógyulásra és családjára összpontosít.

Az emlékeimen keresztül tovább él a szerelmem

– mondja Iman, aki nem hajlandó úgy beszélni a kilenc éve elhunyt David Bowie-ról, mint a néhai férjéről. „Inkább kijavítom őket: ő az én férjem.” – jelentette ki a modell, aki minden egyes nap, minden egyes percben gondol a kedvesére. Mint mondja, örökre nyomot hagyott az életében.