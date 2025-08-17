Tom Cruise megmentené Travolta karrierjét!

Mostanában egész Hollywood John Travoltát ostorozza a Cash out: Játssz nagyban! című mozi miatt. A kritikusok unalmasnak és túl klisésnek bélyegezték a filmet. A hírek szerint viszont Tom Cruise segíteni akar, hogy a Szombat esti láz néhai ikonja ismét visszatérhessen a csúcsra.

Tom Cruise segítő jobbot nyújt egykori riválisának Fotó: Getty Images/Hot! magazin

„A 63 éves fenegyerek, új kasszasikereivel a tarsolyában, megsajnálta a 71 éves kollégáját” – mondta egy bennfentes a radaronline.com netes portálnak. „Volt idő, amikor Cruise ujjongott volna, ha látja, hogy riválisa pofára esik. Évekig nem jöttek ki egymással, pedig mindketten szcientológusok. Tom utálta, ha John túl sok figyelmet kapott, és fordítva. Most, hogy Tom a csúcson van, sokkal nagylelkűbb, ezért tenni akar valamit Johnért is.”

1997-ben Tom nyerte el a Golden Globe-ot a Legjobb Férfiszereplő kategóriában, és a díjat pont Travolta adta át Fotó: Getty Images/Hot! magazin

John Travolta mindenben számíthat Tom Cruise-ra

A legkézenfekvőbb segítség az volna, ha Tom szerepet adna Johnnak az egyik következő kasszasikerében.

„Tom nem érti, John hogyan vállalhatott el egy ilyen bugyuta szerepet” – idézi a bennfentest a Hot! magazin. „Máris rá akarja beszélni egy sikergyanús filmre, sőt, fontolgatja, hogy ő is elvállal benne egy szerepet. Ki hitte volna, hogy egyszer még Tom Cruise lesz az, aki megmenti John Travolta karrierjét?!”