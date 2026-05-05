Valami történik a felszín alatt: évi 25 centimétert süllyed a nagyváros

A tudósok szerint a probléma hatalmas. A süllyedés 22 millió lakos életét fenyegeti.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.05. 18:00
Mexikóváros olyan gyorsan süllyed, hogy az űrből is látható. A NASA által közzétett műholdfelvételek azt mutatják, hogy a nagyváros évente akár 25 centiméterrel is süllyed.

Nagy gyorsasággal süllyed Mexikóváros. Fotó: Freepik - illusztráció

A kiterjedt talajvíz-kiszivattyúzás és a városi fejlesztések drámaian összezsugorították a mexikói főváros ősi tómedrét. Ennek eredményeként a mintegy 22 millió embernek otthont adó metropolisz több mint egy évszázada süllyed. Számos műemlék és régebbi épület, például a Metropolita katedrális, láthatóan oldalra dőlt. Ez krónikus vízhiányhoz is vezet, amely várhatóan csak súlyosbodni fog.

Károsítja Mexikóváros kritikus infrastruktúrájának egy részét, például a metrót, a vízelvezető rendszert, a vizet, az ivóvízrendszert, a lakóépületeket és az utcákat

 – mondta Enrique Cabral, a Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem geofizikát tanuló kutatója, hozzátette, hogy mindez egy nagyon nagy probléma.

A problémát először egy mérnök dokumentálta 1925-ben, és az 1990-es és 2000-es évekre a város egyes részei évente körülbelül 35 cm-rel süllyedtek.

A NASA újonnan közzétett jelentése szerint a süllyedés jelenleg átlagosan havi 2 cm-rel történik olyan területeken, mint a fő repülőtér és a Függetlenség-emlékmű. Összességében ez évi körülbelül 24 cm-es süllyedési sebességet jelent, és 100 év alatt ez több mint 12 métert tesz ki, amelyre a Földön nincs sok példa.

A NASA becslései a NISAR néven ismert nagy teljesítményű műhold 2025 októbere és 2026 januárja között végzett mérésein alapulnak, amely valós idejű változásokat képes nyomon követni a Föld felszínén. Paul Rosen, a NISAR tudósa szerint bolygónk részleteinek az űrből történő rögzítésével a projekt valamit elárul arról is, hogy mi történik valójában a felszín alatt.

A vízhiány közelmúltbeli fellángolásait követően a tisztviselők elkezdték további kutatások finanszírozását. Idővel a csapat reményei szerint még jobban rá tud majd fókuszálni bizonyos területekre, és egy napon épületenkénti méréseket is tudnak majd végezni.

Tágabb értelemben a kutatók remélik, hogy a technológiát világszerte alkalmazni tudják olyan dolgok nyomon követésére, mint a természeti katasztrófák, a törésvonalak változásai, az éghajlatváltozás hatásai olyan régiókban, mint az Antarktisz, és egyebek. Dr. Rosen szerint a technológiát fel lehetne használni a riasztórendszerek megerősítésére, lehetővé téve a tudósok számára, hogy figyelmeztessék a kormányokat az evakuálás szükségességére például vulkánkitörések esetén - írta a Daily Mail.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
