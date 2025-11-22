Jim Carrey, mint Loki? 5 ikonikus filmszerep, amit majdnem teljesen más sztár kapott meg

A hollywoodi castingok nem egyszerű folyamatok, ezért gyakran több színészt is meghallgatnak egy-egy filmszerepre. Most azt az öt hollywoodi sztárt mutatjuk be, akik valamilyen okból lemaradtak egy később hatalmas sikert arató film főszerepéről.

Öt elveszített ikonikus filmszerep Fotó: AFP / AFP

Filmszerepek, amiket majdnem másik sztár kapta

Amanda Seyfried - Gamora (A galaxis őrzői)

A színésznő majdnem elvállalta az ikonikus zöld bőrű harcos nő szerepét, de végül visszalépett, mert nem hitt benne, hogy a Marvel-univerzum működni fog. Ezzel szemben Zoe Saldana karrierjét éppen ez a film indította be.

Timothée Chalamet - Pókember (Pókember: Hazatérés)

Kevesen tudják, de Timothée Chalamet volt az egyik legesélyesebb jelölt Peter Parker szerepére, amikor a Marvel visszaszerezte a jogait a Sonytól. Chalamet saját bevallása szerint annyira izgult a castingon, hogy „majdnem elsírta magát”, végül azonban alulmaradt Tom Hollandal szemben.

Emily Blunt - Feketeözvegy (Bosszúállók)

Emily Blunt eredetileg Scarlett Johansson helyett játszotta volna el Natasha Romanoff szerepét, azonban végül egy korábbi szerződése miatt le kellett mondania a szerepről. Később kiderült, hogy a Bosszúállók hatalmas sikert aratott, és Natasha Romanoff karaktere még saját, önálló filmet is kapott, amelyet épp Budapesten forgattak.

Amanda Seyfried - Glinda (Wicked)

A Wicked filmadaptációban végül Ariana Grande kapta meg a főszerepet, azonban több ismert színésznő is versenyben volt a szerepért. Közülük az egyik legesélyesebb Amanda Seyfried volt, aki többször is részt vett a Glinda szerepére irányuló castingokon, de végül alulmaradt.

Jim Carrey - (Thor és Bosszúállók-filmek)

Jim Carrey eredetileg szóba került a Marvel-univerzumban Loki szerepére, de végül Tom Hiddleston kapta meg a lehetőséget, hogy eljátssza a csínytevés istenét. A stúdió azzal indokolta a döntést, hogy Carrey komikus stílusa túlságosan elütött volna a karakter sötétebb, manipulatív személyiségétől, így a színész elbukta a híres szerepet. Néhány látványterv is napvilágot látott arról, hogyan nézett volna ki Carrey Loki jelmezében - írja a Life.hu.