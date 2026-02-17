A legendás magyar tévés 89 évesen is jégkorongozik
Örökifjú sportember a tévés kvízműsorok egykori kiötlője és vezetője. Egri János magyar bajnok hokist a téli olimpiai jégkorong-tornáról kérdeztük.
Novemberben lesz kilencven éves, de ez nem akadálya annak, hogy egykori csapattársaival lejárjon hokizni. A Vörös Meteorral háromszoros magyar bajnok korongozó, Egri János egészsége töretlen, és jelenleg tévén élvezi a téli játékokat, főképp a hokitornát, ahol 2014 után újra szerepelnek az észak-amerikai profi liga, az NHL kiválóságai.
Öröm nézni azt az uszkve 200-250 hivatásos hokist, akik a téli olimpián játszanak
– mondta Egri a Metropolnak.
Egri János gólt ütött a grenoble-i olimpiai csarnokban
Egri amúgy már az 1968-as grenoble-i téli játékok előtt ötkarikás jégre lépett. Éppen a francia városban vett részt nyelvtanfolyamon és a város csapatában szerepelve gólt ütött a Gap-nak.
A 68-as játékokra épült az a jégpalota, melynek külső díszítése Viktor Vasarely tervei alapján készült. Onnan datálódik tévés karrierem, ugyanis Vitray Tamás maga mellé ültetett azért, hogy segítsek neki a kommentálásban
A milánói női torna első fordulóját követően a Játék a betűkkel vagy éppen az Elmebajnokság egykori műsorvezetője őszinte lelkesedéssel beszélt az Egyesült Államok-Kanada meccsről, melyet az USA nyert 5-0-ra.
Óriásit fejlődött a női jégkorongsport, férfias keménységű belemenések, átgondolt, színes támadásszövések jellemezték. Igazán élveztem
- jegyezte meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre