A legendás magyar tévés 89 évesen is jégkorongozik

Novemberben lesz kilencven éves, de ez nem akadálya annak, hogy egykori csapattársaival lejárjon hokizni. A Vörös Meteorral háromszoros magyar bajnok korongozó, Egri János egészsége töretlen, és jelenleg tévén élvezi a téli játékokat, főképp a hokitornát, ahol 2014 után újra szerepelnek az észak-amerikai profi liga, az NHL kiválóságai.

Egri János élvezi a téli olimpia hokitornájának meccseit Fotó: Nemzeti Sport

Öröm nézni azt az uszkve 200-250 hivatásos hokist, akik a téli olimpián játszanak

– mondta Egri a Metropolnak.

Egri János gólt ütött a grenoble-i olimpiai csarnokban

Egri amúgy már az 1968-as grenoble-i téli játékok előtt ötkarikás jégre lépett. Éppen a francia városban vett részt nyelvtanfolyamon és a város csapatában szerepelve gólt ütött a Gap-nak.

A 68-as játékokra épült az a jégpalota, melynek külső díszítése Viktor Vasarely tervei alapján készült. Onnan datálódik tévés karrierem, ugyanis Vitray Tamás maga mellé ültetett azért, hogy segítsek neki a kommentálásban

A milánói női torna első fordulóját követően a Játék a betűkkel vagy éppen az Elmebajnokság egykori műsorvezetője őszinte lelkesedéssel beszélt az Egyesült Államok-Kanada meccsről, melyet az USA nyert 5-0-ra.

Óriásit fejlődött a női jégkorongsport, férfias keménységű belemenések, átgondolt, színes támadásszövések jellemezték. Igazán élveztem

- jegyezte meg.