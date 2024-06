Ezért tűnt el hónapokra Vitray Tamás: Nem volt rá pénzünk...

Vitray Tamás, amolyan örök nyughatatlan természet, akiben folyamatosan kérdések sora fogalmazódik meg, legyen szó bármiről. Talán éppen ez és persze a családja unszolása volt az oka annak, hogy tavaly életre hívta a Vitrayék névre keresztelt YouTube-csatornát, ahol felélesztette egykori emblematikus műsorát, a Csak ülök és meséleket. A címen persze csavart egyet, így született meg a Csak ülök… Csakazértis!, ami kilenc izgalmas és tanulságos emberi történet bemutatása után három hónappal ezelőtt szőrén-szálán eltűnt.

Vitray Tamás újra lendületben Fotó: YouTube

Vitray Tamás: „Magunk teremtjük elő a rá valót...”

A Bors egy hónappal ezelőtt felkereste Vitrayt, aki akkor az eltűnés tényét megerősítette ugyan, de az okokról nem beszélt. Ugyanakkor sejteni lehetett, hogy anyagi kérdések feszülnek a háttérben, hiszen nem titok, hogy egy magas minőségben leforgatott produkció akkor is komoly költségekkel jár, ha nem teremtenek mögé komoly tévés stábot és technikát. Hogy a lapnak mennyire igaza volt, azt most maga Vitray Tamás erősítette meg a rég várt, visszatérő videójának elején.

Tudom, tudom, hiszen szóvá is tették néhányan, hogy eltűntünk a képernyőről. Persze magam is észrevettem, bevallom.

„Az ok egyszerű, nem volt rá pénzünk… Miután magunk teremtjük elő a rá valót. Bár fordultunk önökhöz is, hogy akinek van kedve, segítsen minket valamilyen adománnyal, de a dolgok drágulnak. Nota bene: mindig is drága volt ez a műfaj. Szóval meg kellett várnunk, amíg a kintlévőségekből bejön annyi, hogy nekiveselkedjünk és újrakezdjük” – kezdte új videójában Vitray Tamás, aki ígéretet tett arra, hogy a jövőben nem lesznek a mostanihoz hasonló, hosszú szünetek a csatornáján.

Vitray Tamás a visszatérő adásban Esztergályos Cecíliával beszélgetett (Fotó: YouTube)

„Mindent megteszünk...”

„Azt nem tudom megígérni, hogy heti rendszerességgel, de mihelyst hozzáférünk, hozzájutunk, újra jelentkezünk. Talán így majd zavartalanabbul megy. Abban biztos vagyok, mindent megteszünk annak érdekében, hogy örömüket leljék benne. Erre a mostani epizód, amiről nem is mondanék többet, szerintem garancia” – tette hozzá a honi televíziózás talán legnagyobb alakja, majd bele is vágott a közepébe és bemutatta az Esztergályos Cecíliával készült beszélgetését.