Mindig is kalandos volt Vitray Tamás szerelmi élete: „Engem a sors tömérdek szerencsével jutalmazott”

A nap híre alighanem egy váratlan menyegző: kiderült, a 91 éves Vitray Tamás titokban megházasodott. A legendás újságírónak ez már a negyedik frigye.

Vitray Tamás 91 évesen is szerelmes

A Kossuth-díjas újságíró, főszerkesztő, riporter, kiváló művész, Vitray Tamás az élő példa rá: sosincs késő a boldogsághoz, szerelemhez. Mint kiderült: a Magyar Televízió örökös tagja, aki több ezer műsorban tűnt fel az elmúlt évtizedekben, negyedszer is kimondta a boldogító igent.

Négy feleség az évtizedek alatt

Vitray most egy hetilapnak megerősítette: boldog házasságban él nejével, aki már a negyedik a sorban. Első felesége Vasvári Terézia volt, házasságukból két fiuk született, Tamás és Péter. Második feleségével, Földi Teri színésznővel 1976-ban kelt egybe, majd váltak el tíz év múlva.

A hősszerelmes Vitray a második válása után alig egy évvel újra oltár elé állt, ezúttal is egy színésznőt, Kállai Borit vette el. Sokan úgy hitték, sírig tartó szerelem lesz Vitray és a közel húsz évvel fiatalabb előadóművész között, ám nem így lett. 25. évfordulójukat ünneplő ezüstlakodalmuk világra szóló mulatság volt, ám később, 32 év után, 2019-ben a válás mellett döntöttek.

„Minden elismerés, ez is. Hogy micsoda egy kiváló pasi vagyok, aki 87 évesen elválik. Mondhatták volna azt is, hogy miért nem tudott megmaradni a fenekén egy öregember, aki tudta, hogy előbb-utóbb ápolni kell, gond van vele. Be szokták adni az ilyeneket öregotthonba, majd befejezik. Úgy éreztem, hogy bennem van még annyi, hogy ezt érdemes megkockáztatni” − nyilatkozta a válás után.

A sokoldalú tévés személyiség ekkor 87 éves volt, és mint most kiderült, nem maradt egyedül ezután sem: azóta ismét férj lett. Újdonsült felesége kilétéről egyelőre nem árult el részleteket a tévés.

Karrierjét tekintve sem tétlenkedik

Vitray Tamás nem csak szerelmi életét tekintve aktív, nemrég YouTube-csatornát indított.

Ahogy azt a Bors tavaly megírta: Vitray néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy visszavonul a nyilvánosságtól, vagyis több mint hat évtized után befejezi a tévézést: ám fiai és unokái unszolásra meggondolta magát és újra kamera elé ült. Nem a köztévén és nem is az egyik kereskedelmi csatornán tűnt fel: a YouTube-on indította el saját csatornáját Vitrayék néven:

„Az a helyzet, hogy 64 éve megyek előre és tanulok folyamatosan. Ha most kezdenék fékezni, akkor is mennék tovább lendületből. De nem fékezek. Nincs olyan pontja az életemnek, ahová azért mennék vissza, hogy aztán másfelé induljak.”

Engem a sors tömérdek szerencsével jutalmazott. Mindig olyan helyekre irányított, ahol boldog voltam és reményeim szerint senkit nem is tettem boldogtalanná.

„A boldogság mindig egy-egy mozzanat, a többin pedig túl kell esni. A sorstól csupán azt kérem, el ne mondja, meg se sejtesse, mi vár rám, mi következik. Kivárom, ha jó, ha rossz” – fogalmazott akkor a Borsnak, s ma már tudjuk: nemcsak a karrierjére gondolhatott, hanem szerelmi életére is…