Hatalmas bejelentés: Vitray Tamás negyedszer is megnősült

Minden elismerés, ez is. Hogy micsoda egy kiváló pasi vagyok, aki 87 évesen elválik. Mondhatták volna azt is, hogy miért nem tudott megmaradni a fenekén egy öregember, aki tudta, hogy előbb-utóbb ápolni kell, gond van vele. Be szokták adni az ilyeneket öregotthonba, majd befejezik. Úgy éreztem, hogy bennem van még annyi, hogy ezt érdemes megkockáztatni. Nem csak a kései időpont furcsa benne, hanem úgy jöttem el, hogy mindent magam mögött hagytam. Egyetlen egy dolog volt fontos, hogy minél előbb. Életre-halálra ment. Nem kívánok és nincs okom vádaskodni, de ha egy házasság eljut idáig, kár keresni a hibást.