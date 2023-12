Egy elkelt: megnősült a magyar asszonyok szívét elrabló műsorvezető

Perjési Tamás múlt hétvégén vette el menyasszonyát, születendő gyermeke édesanyját, Alízt. A polgári szertartás szűk körben, a család jelenlétében zajlott, az ifjú pár jövőre tervezi a számukra rendkívül fontos egyházi esküvőt, és a hetedhét országra szóló lakodalmat – tudta meg a Bors.

Könnyfakasztó és megmosolyogtató pillanatok váltották egymást Perjési Tamás, a HírTV műsorvezetőjének esküvőjén. A Napindító házigazdája elárulta, hogy elsősorban jogi szempontok miatt volt fontos számukra, hogy még idén kimondják az igent, hiszen hamarosan megszületik a kisfiuk, Tamás.

„Most a jogi szempontok voltak a legfontosabbak, hogy meglegyen a polgári esküvő mielőtt megszületik Tomika. Az egyházi esküvő is nagyon fontos számunkra, és tartunk egy nagyobb lagzit is jövőre. Most az idő rövidsége miatt szűk családi körben ünnepeltünk, de azért megadtuk a módját; igazán ünnepélyes, jó kis esküvő lett. Tizenöten voltunk, a szülők, a tesók, az én testvérem csak emiatt jött haza Svájcból” – magyarázta Perjési.

Mosolygós és könnyes pillanatokat egyaránt tartogatott a szertartás a fiatal pár és a násznép számára egyaránt.

„Már előtte átbeszéltük, hogy mi lesz a szertartás menete, kiválasztottuk a zenéket együtt, olyanokat, amik nekünk sokat jelentenek. Egy idősebb színész úr két verset elszavalt. Nagyon szép volt a szertartás, a szülők köszöntésekor az Úgy szeretném meghálálni című dal szólt. Ezt gyerekkoromban nagyon sokat énekelte anyukám, így nagyon érzelmes pillanat volt ez a számomra. Bevallom, le is gördült néhány könnycsepp az arcomon. Vicces helyzetekben sem volt azért hiány: a gyűrűk felhúzása volt a legnehezebb, Alíznak nem is sikerült azonnal felhúznia az ujjamra” – mesélte a műsorvezető, akinek titkos vágya is teljesült azzal, hogy felesége felvette a nevét, és már dr. Perjésiné Zentai Alíznak hívják.

Az esküvő után újabb izgalmak várnak a párra, hamarosan érkezik a trónörökös.

Most voltunk orvosnál, a baba szerencsére makkegészséges, szépen növekszik. Az orvos szerint lehet, hogy picit előbb jön a kiírt időpontnál, még a végén újévi gyerek lesz! Már minden készen áll az érkezésére, a babakocsi, a ruhák is. Nagyon boldogok vagyunk emiatt is, már nagyon várjuk

– vallotta be a HírTV műsorvezetője.