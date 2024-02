Hihetetlen, kit talált meg Vitray Tamás

A 60-as években Magyarországon nem létezett a testépítés, és maga a testkultúra is kimerült abban, hogy a kisdiákok heti egy testnevelésórán zsámolyt ugrottak, kötelet másztak, majd a 45 perc utolsó 10 percében kidobósoztak egy jót. Bitter István így úttörője volt a honi testépítésnek, mi több, magát a szót is ő honosította meg az angol bodybuilding kifejezés tükörfordításaként. Vitray Tamás most megtalálta Istvánt, aki ma is minden nap lejár saját edzőtermébe, ami az első volt kis hazánkban, és ahonnan elindult hódító útjára az akkor még úri huncutságnak tartott edzésforma.

Bitter István tette le a honi testépítés alapköveit (Fotó: YouTube)

„Minek csináljak olyan hülyeséget…”

„Mindenkinek megvolt az a célja, amit támogatott az akkori rendszer, vagyis a sportszemlélet.”

Én pedig jöttem egy olyan dologgal, amit addig nem is ismertek Magyarországon.

„Csak nézték, hogy mit csinálok. Addig nézték, míg a végén csak kiderült. Lejártak hozzám a terembe, de volt nekik fontosabb dolguk a saját sportágukban. Úgy voltak vele, hogy minek csináljanak olyan hülyeséget, amiből úgysem lesz semmi” – kezdte a Vitrayék YouTube-csatorna legfrissebb videójában Bitter István, aki rengeteget küzdött azért, hogy Magyarországon is elismert sportágként tekintsenek a testépítésre.

Bitter István a 70 es években pattintotta ki magát (Fotó: YouTube)

„Minden innen indult”

„Sok sportágat kipróbáltam, de nem tudtam eredményeket elérni. Ezért 1965-ben úgy határoztam, hogy abba is hagyom a kísérletezést, és átállok erre az általam kitalált testgyakorlati ágra, ahol az izomzatomat fejleszthettem. Az volt a célom, hogy jól nézzek ki. A Testnevelési Főiskolán ezért őrültnek néztek. Végül hárman csináltuk ezt a sportot, és a Szegedinek voltak rokonai Amerikában, akik küldtek nekünk kinti magazinokat. Akkor jöttünk rá, hogy ez valóban egy létező sportág, aminek vannak szabályai, és versenyeket is rendeznek. Minden innen indult” – mutatott körbe minden magyar testépítők ősatyja az aprócska, XIII. kerületi teremben, ami még ma is működik. Bitter István végül kijárta, hogy hazánkban is elismerjék hivatalos sportágként a testépítést. A többi pedig már sporttörténelem.