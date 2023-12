Pataky Attila dalai mentették meg a nagybeteg Rozika életét

Az EDDA frontemberét a mai napig könnyekig meghatja, ha egy rajongója némelyik slágerének, vagy kevésbé ismert szerzeményének tulajdonít egy-egy pozitívumot az életében, pedig a sok évtizedes pályafutása során számtalanszor hallott már megrázó történeteket koncertjei után. Arany-Kovács Rozália története mélyen érintett Pataky Attilát, hiszen a most 48 éves nő hatalmas harcos, aki kislány kora óta küzd egy ritka genetikai betegséggel, amit csak néhány éve diagnosztizáltak nála. Rozika azután mesélt a Metropolnak a legendás bandához fűződő viszonyáról, hogy kiderült, az általa életre hívott Kék Rózsa Licitcsoport számára érkezett egy felajánlás, melyben több olyan könyv, lemez és egyéb kiadvány is található, amin Pataky Attila kézjegye is szerepel.

Pataky Attila dalai visszaadták az akkor még szinte kamaszlány életkedvét Fotó: Végh István

Betegtársai javára indít liciteket

„Nagyon szép ünnepek elé nézek én is, az adományoknak és a licitre felajánlott könyveknek, valamint az egyéb apróságoknak hála pedig azok a sorstársaim is, akik kedvezményezettként tagjai a csoportnak, amit létrehoztam.”

Nagyon hálás vagyok Vitray Tamásnak, aki néhány napja bemutatta saját oldalán a velem, rólam készített riportműsorát, hiszen ennek köszönhetően sokan jelezték, hogy szívesen segítenek nekem és annak a hat betegtársamnak, akik javára liciteket szoktam indítani a csoportban.

„Pont így érkezett az a felajánlás is, amiben többek között dedikált Ákos, Mándoki László és EDDA lemezek, DVD-k és könyvek vannak” – kezdte lapunknak Rozika, aki ezután részletesen is mesélt az EDDA dalok lelkére gyakorolt hatásairól.

Rozika az érettségi környékén talált rá az EDDA dalaira Fotó: Arany-Kovács Rozália

Az EDDA dalok adták vissza az életbe vetett hitét

„Vitray Tamásnál elmondtam, így nem is nagyon szeretném ismételni magam, hogy nagyon nehéz gyermekkorom volt, kezdve a skizofréniával kezelt édesanyámmal, a három nevelőszülő páron át az egyetlen olyan ember elvesztéséig, aki szeretett engem. Amire érettségi környékén rátaláltam az EDDA dalaira, már nagyon mélyen voltam lelkileg és a fizikai állapotom is gyakran volt szinte már elviselhetetlen a genetikai betegségtől, aminek a létezéséről nagyon sokáig nem tudtak még a kezelőorvosaim sem. Cseppet sem túlzás azt mondanom, hogy már az öngyilkosság gondolatával foglalkoztam, amikor az EDDA dalok visszaadták az életbe vetett hitemet és reményemet. Ha nincs Atti és a fiúk, szerintem már én sem vagyok úgy harminc éve” – fogalmazott Arany-Kovács Rozália, aki sosem tartotta magát fanatikus rajongónak, de abban biztos, hogy élete legnehezebb éveiben erős kapaszkodót adtak neki a korszakos EDDA slágerek és mint mondja, még ma is csutkára tekeri a rádió hangerejét, ha meghallja Pataky Attila hangját.

Kitüntetés is bizonyítja dalaik „gyógyító” erejét

A Metropol megkereste az énekest is, aki nagyon boldog volt, amikor elmeséltük neki, milyen hatással is volt bandájával Rozika életére.

„Mindig hatalmas öröm azt hallani, hogy a dalainkkal segítettünk, vagy erőt adtunk egy nehéz helyzetben. Az EDDA jövőre lesz ötvenéves és ennyi idő alatt bizony számos szép, megrázó, vagy megható történettel találtuk magunkat már szembe. Van is egy díjunk, amit a Debreceni Egyetemtől kaptunk és amelyet pont a zenénk ”gyógyító” ereje okán ítéltek nekünk.”

Legutóbb egy étteremben lépett oda hozzám egy házaspár, akik elmondták, hogy nehéz évek vannak mögöttük és többször is a válás szélére sodródtak, de a dalaink hatására visszataláltak egymáshoz.

„Most pedig eszembe jutott, hogy annak idején egy fiatal rajongónk hívott félre és elmondta, hogy szerinte és a haverjai szerint az lehet a titkunk, hogy a nótáink „IBS”-ek. Persze fogalmam sem volt róla, hogy mire gondol, de amikor elmondta a megfejtést, belekönnyeztem. Időtállók, boldogítanak és sorsfordítók…” – mesélte lapunknak Attila, aki hálás szívvel fogadta a hírt, hogy a nagybeteg Rózsika is az ő dalaiban talált menedéket élete legnehezebb időszakában.

Pataky Attila: „Minden befektetett energia megérte”

„Megnéztem a Rozikával készített beszélgetést és különösen megérintett az élettörténete, amikor megtudtam, hogy mennyi erőt merített a dalainkból fiatal lányként, amikor másban nem talált kapaszkodót. Ha semmi másban nem mérhetném a sikert, csak a dalok és a zene által átformált, netán megmentett életekben, már akkor is nyugodt szívvel mondhatom, hogy minden befektetett energia megérte. Nagyon örülök annak is, hogy a hölgy csoportjában hamarosan árverésre bocsájtanak pár dedikált EDDA kiadványt és őszintén bízom benne, hogy a lemezek éppen úgy jó helyre kerülnek majd, mint az értük felajánlott forintok” – fogalmazott Pataky Attila.