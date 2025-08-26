Hatalmas csattanás: közlekedési lámpa dőlt a sínekre XIV. kerületben és akadályozza a forgalmat

Közlekedési lámpának ütközött egy gépkocsi a XIV. kerületben, a Nagy Lajos király útja és a Bosnyák utca sarkán - írja a katasztrófavédelem. Az ütközés erejétől a villamossínekre dőlt a lámpa. A fővárosi hivatásos tűzoltók és a közösségi közlekedési társaság szakemberei már a helyszínen tartózkodnak, az esethez várják a forgalomtechnikai szakembereket is.