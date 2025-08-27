Így látta Budapestet: Tudtad, hogy ez a híres magyar fizikus fotózással is foglalkozott? Fotók!

Eötvös Lórándról kevesen tudják, hogy már fiatalon érdeklődött az irodalom iránt: tagja volt az iskolai önképzőkörnek, és maga is tollat ragadott – mintegy hetven verse maradt fenn tőle. Az érettségit követően azonban más irányba fordult, és jogot kezdett tanulni. Harmadik, s egyben legmélyebb vonzalma a természettudományokhoz kötötte: 1865 nyarától saját erőből kezdett matematikát, kémiát, valamint ásvány- és kőzettant tanulni, s egy ideig a jogi tanulmányait is párhuzamosan folytatta - olvasható az Eötvös Lóránd Kollégium ismertetőjében.

Az egykori fizikus fotózással is foglalkozott, gyűjteményéből számos kép fennmaradt, amelyből a Fortepan weboldaláról szemezgettünk. Ezekből hoztunk most néhányat, amelyeket az 1900-as évek előtti Budapesten készített. Igazi időutazás!



Kilátás a Kő-hegyről a Templom téren álló Nepomuki Szent János-templom felé. A felvétel 1900 előtt készült. Fotó: Eötvös Lóránd / Fortepan/SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye

Már az 1880-as évek végén megjelent a nyilvánosság előtt fotóival. 1888-ban a Magyarországi Kárpát Egyesület által szervezett amatőr fotókiállításon nemcsak szervezőként működött közre, hanem maga is bemutatott felvételeket. Hasonló szerepet vállalt 1896-ban is, amikor a Fényképészek Körének engedte át az Akadémia dísztermét, hogy ott rendezzenek kiállítást. Tagja volt az első hazai fotóklubnak is, ahol több alkalommal tartott vetített képes előadásokat; például a Dolomitokban készült felvételeiből készített diavetítésével aratott sikert. A kortársak különösen azt méltatták, ahogyan a köd és a felhők játékát meg tudta ragadni képein.

Erzsébet-tér, a Kioszk épülete. A kép 1900-as évek előtt készült Fotó: Eötvös Lóránd / Fortepan/SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye

Felvételei között egyaránt találunk természetjárás közben készült tájképeket és Budapest mindennapjait bemutató városképeket. Megörökítette többek között a Lánchidat, a Múzeum körutat, az Állatkertet és a Vigadót is – sokszor meglepő nézőpontokból, alul- vagy felülnézetből. Előszeretettel használt sztereótechnikát, amely két objektívvel vagy speciális sztereókamerával készült, s a képeket sztereoszkópon keresztül háromdimenziós hatással lehetett megtekinteni.

A jelenleg felújítás alatt álló Keleti Pályaudvar épülete teljesen más környezettel az 1900-as évek előtt Fotó: Eötvös Lóránd / Fortepan/SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye

Nemcsak a hagyományos fényképezésben jeleskedett: Eötvös készítette az első magyarországi röntgenfelvételt is, amely saját kezét ábrázolta. A Természettudományi Közlöny 1896-os januári száma számolt be erről a szenzációs kísérletről.