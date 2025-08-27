Patkányinvázió Budapesten: hiába a bejelentés, a főváros nem reagál a panaszokra

Patkányokat látnak az utcákon, udvarokban, sőt, már a lépcsőházakban is Óbudától Józsefvárosig. Egyre több panasz jelenik meg az internetes fórumokon. A felháborodás leginkább azért nő, mert a bejelentésekre alig érkezik reakció. A fővárosi közművek hivatalos tájékoztatása szerint a jelzéstől számított 48–72 órán belül ki kellene menniük, ellenőrizni, csalit kihelyezni és pótolni. Ehhez képest például Józsefvárosban már egy hete várnak a rágcsálóirtókra, hiába.

Már szinte minden kerületben panaszkodnak a patkányokra Képünk illusztráció: Shutterstock

Kozma Lajos, a nyolcadik kerületi időközi választás fideszes jelöltje a közösségi oldalán írt:

Patkányinvázió van a Kőris utcában. A bejelentést megtettem, de a fővárosi rágcsálóirtók nem jöttek ki. Nem fogom annyiban hagyni, addig megyek, amíg meg nem oldódik a probléma. Nem lehet a lakosokat ilyen áldatlan állapotok között hagyni.

Ferencvárosban a kerületi önkormányzat a fővároshoz irányítja a panaszokat, mondván: az irtás nem az ő feladatuk. A budapesti kerületekben a lakossági fórumokon mára a legtöbb hozzászólás a rágcsálók miatt érkezik. A lakók félnek a fertőzésektől, a patkányok által hordozott betegségektől, és attól, hogy az állatok teljesen elárasztják a házakat és udvarokat.

Több kerületben a helyi közösségi oldalalkon panaszkodnak a lakók. Több esetben azt tapasztalják, hogy a bejelentés ellenére nem történik semmi.

A patkány nem volt mindig ennyire elterjedve Budapesten

A helyzet azért is különösen aggasztó, mert Budapest valaha a világ egyetlen patkánymentes fővárosának számított. 1972-től egészen 2012-ig rágcsálómentes volt a város, hála az egységes, központosított rendszernek: a teljes csatornahálózat kezelésének, a házról házra történő irtásnak és a késleltetett hatású szereknek.

Ez a sikertörténet azonban összeomlott. Ma már szakértők szerint több patkány él Budapesten, mint ember. A baj nem véletlenül következett be. 2019-ig a Bábolna Bio Kft. végezte az irtást, de egy botrányos tender után az olcsóbb ajánlattal jelentkező RNBH Konzorcium kapta a munkát. A cég röviddel a szerződéskötés után további 650 millió forintot kért „extra irtásra”. A váltás után robbanásszerűen nőni kezdett a patkányészlelések száma.