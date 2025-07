Elolvadsz a bikinis Rúzsa Magditól és pancsoló ikreitől – Fotó

Rúzsa Magdi Magyarország egyik legkedveltebb énekesnője. Angyali hangjával már a Megasztárban, az első felbukkanásával levette a lábáról a nagyérdeműt. Azóta pedig nem csak töretlenül aratja a sikereket, de a Megasztárba, mint zsűritag térhetett vissza.

Fotó: Mate Krisztian

Magánéletében is minden a legnagyobb rendben. Rúzsa Magdi már évek óta boldog házasságban él, és neveli férjével három közös gyermeküket, a hármas ikerpárt: Lujzát, Kevét és Zalánt. Az énekesnő előszeretettel oszt meg tartalmakat az utazásaikról, persze arra mindig ügyelve, hogy ikrei arcocskáját ne mutassa a nyilvánosságnak. Legutóbb a Dunát vették be közösen, ahonnan Magdi nemcsak fürdőruhás fotót posztolt, de azt is megmutatta milyen édesen pancsikolnak gyermekei.

„Hurrrááá miénk a Duna!” - írta fotó galériájához Rúzsa Magdi, amit ide kattintva is megtekinthetsz.