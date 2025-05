„Az élet értelme” – megható fotót osztott meg Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi nagy nehézségek árán ugyan, de végül 2022 februárjában megszülte hármas ikereit, akik azóta is az énekesnő boldogságának forrásai. Bár Magdi előszeretettel posztol a közösségi médiában, gyermekei magánszféráját őrzi, csak a legszűkebb kör ismerheti meg őket.

Rúzsa Magdi óvja gyermekei kilétét Forrás: MW-archív

Néha azonban előfordul, hogy a rajongók is láthatják a piciket, és bár az arcuk takarásban van, a gyerkőcök növekedését így is nyomon tudjuk követni a bejegyzések által, ráadásul a mindennapjaikba is bepillanthatunk.

Legújabb posztjában az énekesnő a testvérek szabadidős elfoglaltágába engedett némi betekintést. A megosztott fotón a három csöppség, Lujza, Keve és Zalán épp mászókáznak, Magdi rajongói pedig egyenesen odáig vannak értük.

Másznak a mazsolák

– fejezte ki tetszését az egyikőjük a kommentszekcióban.

„Lujzi megmutatja, mi az irány. Nagyon cukik, sok-sok közös élményt!” – írta egy másik hozzászóló a poszthoz, amit Magdi a következő sorokkal tett közzé: