"Hihetetlen, milyen nagyok már a gyerkőcök" - Rúzsa Magdi ikreivel nyaral

Rúzsa Magdit a Megasztár vadonatúj évadának a zsűritagjaként láthatjuk ősszel a TV2 képernyőjén, de mielőtt az énekesnő belevágna az új kihívásba, még kiélvezi a nyarat hármasikreivel.

Fotó: mtva / Kaszner-Nikolett

A sztármami hétfőn nagyon hangulatos, fekete-fehér képeket osztott meg Instagram oldalán. Az egyiken három nagyon cuki úszógumi volt látható, a másikon pedig már a gyerkőcök is. Hármasikreiből ugyan csak kettő látható, és a magánéletük védelmében még nekik is egy csillaggal el van takarva az arcuk, de a képen így is látszik, hogy milyen nagyok már.

Egy kommentelő meg is jegyezte:

Hihetetlen, milyen nagyok már a gyerkőcök!

Az előadó korábban elárulta, hogy ő nem, de a gyerekek apukája szokott az ikrekkel Rúzsa Magdi-dalokat hallgatni. A büszke édesanya már azt is látja, hogy ki az a kicsik közül, aki érzékenyebb a hangokra, akiből talán szintén zenész lesz.

Mind a három gyermek nagyon más. Lujzi énekel, de Keve az, aki mindent visszaénekel, Zalán meg a dzsesszt imádja. De az mindegyiken látszik, hogy szeretik a zenét. Én is rengeteg zenét hallgatok, kapják tőlünk folyamatosan, a környezetünkből is, bízom benne, hogy beépül majd!