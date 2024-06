Megható vallomás: Rúzsa Magdi átadja a stafétabotot

Már nem titok, Rúzsa Magdit a Megasztár vadonatúj évadának a zsűritagjaként láthatjuk ősszel a TV2 képernyőjén. Pont abban a műsorban, ahol húsz évvel ezelőtt ő maga is szerencsét próbált. A sikertörténetét mindenki ismeri, hiszen ő az egyik olyan egykori versenyző, aki igazán tudott élni a tehetségkutató adta lehetőségekkel, és mára óriási sikerre és népszerűségre tett szert. Most úgy érzi, eljött az idő, hogy átadja a stafétabotot az utódoknak.

Rúzsa Magdi húsz évvel ezelőtt nyerte meg a Megasztárt (Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM)

Rúzsa Magdi mindenben segíteni fogja az énekeseket

Olyan tehetségeknek, akik hozzá hasonlóan akár 20-30 év múlva is színpadon lesznek.

„Amikor megkérdezték tőlem, hogy mit szólnék ahhoz, ha a zsűriben ülnék, az futott át a fejemen, hogy én már álltam ott, tudom, hogy mit jelent, mi minden fut végig ilyenkor az ember fejében, és tudom azt is, hogyan nézném azokat, akik most jelentkeznek” – kezdte az énekesnő.

Tudom, hogyan segíthetném őket, mik azok, amiket nem hibának tekintenék, hanem az izgalomnak és mindannak, ami ott zajlik az emberben.

„Azonkívül hiszem azt, hogy vannak nagyon tehetséges emberek még odakint. Nem csak érdekes arcokat kell keresni, hanem olyanokat, akik húsz, vagy akár harminc év múlva is ott állhatnak a színpadon és énekelhetnének. Én a hangot szeretném megtalálni, és olyan embereknek lehetőséget és esélyt adni, és a kezemet nyújtani valamilyen formában, akikben pont olyan kitörési vágy van, amit anno éreztem saját magamban” – ecsetelte Magdi.

„Nem véletlen, hogy most én itt vagyok”

Az énekesnő hiszi, hogy vannak emberek, akik megérdemlik a lehetőséget, az új életet, egy új pályát, vagy valaminek a kezdetét, akár legyen szó „csupán” egy jó tapasztalásról.

„Mindenkinek megvan a maga útja, és hogy ez a Megasztár pont most indul újra, az sem véletlen, mint ahogy az sem, hogy most én itt vagyok. Érdekel, most mit énekelnek az emberek, ami majd megdobbantja a szívemet."

Anno is az volt a műsor ereje, hogy nem csak tehetséget, hanem egy történetet is fölemelt és fölkarolt.

„Bizony nagyon sok embernek indította el az útját és a pályáját, akik azóta is jelen vannak, rengeteg dalt írtak és adják a lelküket a közönségnek."

Úgy érzem, hogy ez egyfajta staféta átadás is, hogy most akkor ti jöttök.

„Megpróbálok majd olyan tanácsot is adni, amiről nem biztos, hogy nekem beszéltek, de már tudom, mennyire fontos. Nagyon várom, hogy találkozzunk” – mondta mosolyogva.