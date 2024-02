Rúzsa Magdi kendőzetlen őszinteséggel vallott magánéletéről: „Néha elesik és elbizonytalanodik az ember”

Fontos állomások bőven voltak Rúzsa Magdi életében. Húszéves volt, amikor gondolt egyet, és nekivágott a nagyvilágnak, és jelentkezett a Megasztár harmadik évadába. Ennek már nagyjából 17 éve, az énekesnő élete azóta fenekestül felfordult, sikerült az álma, azóta pedig gyakorlatilag lerobbanthatatlan a színpadról.

Rúzsa Magdi büszkén mesélt ikreiről Fotó: Nagy Zoltán

Rúzsa Magdi ikrei nemrég lettek kétévesek

Az énekesnő ünnepelt sztár lett, de mai napig próbál az az ember maradni, akire büszke lehet családja. Idővel az álmodozó lányból díva és háromgyermekes édesanya lett, ikrei, Lujza, Keve és Zalán nemrég lettek kétévesek. Magdi csak ritkán avatja be a nagyközönséget a magánéletébe, de most kivételt tett és a Tények Plusz kamerái előtt mesélt büszkén a gyermekeiről.

„Három teljesen különböző személyiségről beszélünk.”

Nagyon izgalmas látni őket egymás mellett, eleve, ahogy fejlődnek. Lujzika fényévekre van a fiúktól, ő cserfes, néha azt érzem, mintha egy év lenne közöttük, annyival gyorsabb, sokkal kommunikatívabb.

„A fiúknak megvannak a maguk dolgai, mindenkinek a saját kis érdeklődési köre. Rengeteget, sőt állandóan velük vagyok, és ez is ad egy másik perspektívát, hogy szinte rajtuk keresztül látod újra a világot. Tudsz örülni a napocskának és a hóvirágnak, ami mellett már évek óta csak elsétáltál, mert rohanni kell, hogy bárhova odaérj időben. Ők eléggé visszalassítottak. Megtanítanak arra is, hogy a valós világot jobban lásd” – mondta az énekesnő.

Néha megáll, és megvizsgálja magát kívülről is, jó irányban halad-e az élete Fotó: Szabolcs László

„Néha elesik és elbizonytalanodik az ember”

Magdi igyekszik megtalálni a középutat a munka és a karrier között, neki is vannak sokszor mélypontjai. Mesélt azokról az érzésekről is, amik az anyasággal egy időben születtek meg benne. Volt olyan pillanata is, amikor nehezen hitte el, hogy valaha színpadra állhat.

„A vágyam, hogy tartok valami felé, abban benne kell lennie, hogy meg-meg állsz, megvizsgálod magad kívülről nézve is. Elgondolkodsz azon, jó-e az ahol vagy, jó irányban vagy-e.”

Nem tudom, mások hogy vannak ezzel, de én időről időre képes vagyok az elemzésekre.

„Az is tök jó, ha néha elesik és elbizonytalanodik az ember, mert egészen új érzéseket vált ki belőle, egészen új inspirációs lehetőségeket tud adni” – osztotta meg mély gondolatait az interjúban.

Ötödszörre töltötte meg az Arénát a hétvégén Fotó: Unger Tamás

„Az életem teljesen megváltozott”

A sikersztori folytatódik, mert most hétvégén ötödszörre töltötte meg az Arénát, és a koncert pedig felért egy színházi előadással is. A vendégfellépők mellett színészek, artisták is csatlakoztak hozzá a színpadon. De nem felejti el azt az időt sem, amikor elindult vágyaival és nem utolsósorban elképesztő tehetségével Magyarországra a Megasztárba.

„Az életem teljesen megváltozott azóta. Azt gondolom, hatalmas lehetőség volt, és hála az égnek szépen és jól éltem a lehetőséggel, amit kaptam a műsor által. Voltak nagyon jó és nehéz pillanatok, ugyanakkor egy hatalmas kalandnak éltem meg az egészet” – emlékezett vissza.