A Hold–Merkúr szextil ma nem kedvez ezeknek a csillagjegyeknek

Kos

Éles megérzései szerdán előnyhöz juttathatják. Ha valakivel vitába keveredik, próbáljon nem a hatalmi játszmákra reagálni. Egy őszinte beszélgetés most sok mindent helyre tehet. Ha hallgat a belső sugallataira, könnyen megtalálja a békés megoldást.

Bika

Kapcsolataiban lehetnek feszültségek, de ne feledje: a Neptunusz segít a megbocsátásban és az elfogadásban. Ha egyedülálló, ma olyan találkozás érheti, amely hosszabb távon is jelentős lehet. Fontos, hogy nyitott szívvel közelítsen minden helyzethez.

Ikrek

A Hold–Merkúr szextilje különösen inspiráló az ön számára – most zseniális ötletei támadhatnak. Ugyanakkor a munkában vagy párkapcsolatban ne akarjon mindent kontrollálni. Engedje, hogy a rugalmasság vezesse. Ha bízik magában, a legjobb megoldás szinte magától érkezik.

Rák

A mai nap próbára teheti érzelmi egyensúlyát. Könnyen belecsúszhat féltékenységbe vagy túlzott érzékenységbe. Ha azonban megnyílik, gyengéd és bensőséges pillanatokat élhet meg. Érdemes teret adnia az érzéseinek, mert ezek mutatják az utat.

Oroszlán

Otthon vagy a párkapcsolat terén merülhetnek fel feszültségek. Fontos, hogy ne dramatizálja túl a helyzetet. Ha hajlandó meghallgatni a másikat, ma új szintre emelkedhet a kapcsolata. Egy kis nagylelkűség most csodákat tehet.

Szűz

A kommunikáció most kulcsfontosságú. A Merkúr sugallatai segítenek tisztán kifejezni magát, de ügyeljen rá, hogy ne legyenek szavaiban rejtett csipkelődések. Ha egyedülálló, ma egy érdekes beszélgetés indíthat el új románcot. Egy őszinte szó most messzire vezethet.

Mérleg

Ma a pénz és a kapcsolatok témája összekapcsolódhat. Kerülje a manipulációt, és inkább a megértést válassza. A Neptunusz támogatja abban, hogy empátiával közelítsen – így minden helyzet megoldódhat. A harmónia ma elérhető, ha nyugodtan kezeli a feszültségeket.

Skorpió

A Vénusz-Plútó szembenállás erősen érinti – vigyázzon, hogy ne ragadjon bele a féltékenységbe vagy birtoklásba. Használja inkább az intuícióját: most képes tisztán látni, mire van valóban szüksége. Egy mély beszélgetés most felszabadító erejű lehet.

Nyilas