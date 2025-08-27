A Hold–Merkúr szextil ma nem kedvez ezeknek a csillagjegyeknek

A Vénusz-Plútó szembenállás erősen érint egy jegy szülötteit, míg a Neptunusz több csillagjegynek is kedvez.
Kos
Éles megérzései szerdán előnyhöz juttathatják. Ha valakivel vitába keveredik, próbáljon nem a hatalmi játszmákra reagálni. Egy őszinte beszélgetés most sok mindent helyre tehet. Ha hallgat a belső sugallataira, könnyen megtalálja a békés megoldást.
Bika
Kapcsolataiban lehetnek feszültségek, de ne feledje: a Neptunusz segít a megbocsátásban és az elfogadásban. Ha egyedülálló, ma olyan találkozás érheti, amely hosszabb távon is jelentős lehet. Fontos, hogy nyitott szívvel közelítsen minden helyzethez.
Ikrek
A Hold–Merkúr szextilje különösen inspiráló az ön számára – most zseniális ötletei támadhatnak. Ugyanakkor a munkában vagy párkapcsolatban ne akarjon mindent kontrollálni. Engedje, hogy a rugalmasság vezesse. Ha bízik magában, a legjobb megoldás szinte magától érkezik.
Rák
A mai nap próbára teheti érzelmi egyensúlyát. Könnyen belecsúszhat féltékenységbe vagy túlzott érzékenységbe. Ha azonban megnyílik, gyengéd és bensőséges pillanatokat élhet meg. Érdemes teret adnia az érzéseinek, mert ezek mutatják az utat.
Oroszlán
Otthon vagy a párkapcsolat terén merülhetnek fel feszültségek. Fontos, hogy ne dramatizálja túl a helyzetet. Ha hajlandó meghallgatni a másikat, ma új szintre emelkedhet a kapcsolata. Egy kis nagylelkűség most csodákat tehet.
Szűz
A kommunikáció most kulcsfontosságú. A Merkúr sugallatai segítenek tisztán kifejezni magát, de ügyeljen rá, hogy ne legyenek szavaiban rejtett csipkelődések. Ha egyedülálló, ma egy érdekes beszélgetés indíthat el új románcot. Egy őszinte szó most messzire vezethet.
Mérleg
Ma a pénz és a kapcsolatok témája összekapcsolódhat. Kerülje a manipulációt, és inkább a megértést válassza. A Neptunusz támogatja abban, hogy empátiával közelítsen – így minden helyzet megoldódhat. A harmónia ma elérhető, ha nyugodtan kezeli a feszültségeket.
Skorpió
A Vénusz-Plútó szembenállás erősen érinti – vigyázzon, hogy ne ragadjon bele a féltékenységbe vagy birtoklásba. Használja inkább az intuícióját: most képes tisztán látni, mire van valóban szüksége. Egy mély beszélgetés most felszabadító erejű lehet.
Nyilas
Ma felerősödhetnek a belső bizonytalanságai, de ne engedje, hogy egy vita drámázásba fulladjon. Egy kreatív ötlet vagy spirituális élmény segíthet visszanyerni a lelki egyensúlyt. Ha nyitott az új tapasztalatokra, kellemes meglepetés várhatja.
Bak
A baráti körben vagy a közösségi kapcsolataiban jöhetnek félreértések. Ha mégis vita alakul ki, próbáljon közvetítő szerepben lenni – ezzel nemcsak elsimíthatja a helyzetet, hanem erősítheti a kötelékeket. Egy váratlan találkozás is inspiráló lehet ma.
Vízöntő
A karrierben most nagy inspirációk érkezhetnek, de vigyázzon, hogy ne erőből akarjon mindent megoldani. Ha rugalmasan áll a kihívásokhoz, a mai nap még előnyére is fordíthatja a nehézségeket. Figyeljen a jelekre, egy apró részletből is nagy lehetőség születhet.
Halak
A Neptunusz támogatása különösen erősen hat önre. Egy belső sugallat vagy spirituális élmény ma megvilágíthatja a következő lépést. Kapcsolataiban ne hagyja, hogy a félelmek vezessék, a szeretet most mindent elsimíthat. Ha egyedülálló, a mai nap szívmelengető meglepetést tartogathat.
