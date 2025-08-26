RETRO RÁDIÓ

Tombol a tűz Kőbányán: ez már a sokadik tűzeset a napokban a fővárosban

Több mint ezer négyzetméteren oltják a lángokat a tűzoltók.

2025.08.26.
Nagy területen, több mint ezer négyzetméteren ég az aljnövényzet a X. kerületi Harmat utca mellett - írja a a katasztrófavédelem. A tűz egy szállóépületet veszélyeztet. A fővárosi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat.

