Tombol a tűz Kőbányán: ez már a sokadik tűzeset a napokban a fővárosban

Több mint ezer négyzetméteren oltják a lángokat a tűzoltók.
Nagy területen, több mint ezer négyzetméteren ég az aljnövényzet a X. kerületi Harmat utca mellett - írja a a katasztrófavédelem. A tűz egy szállóépületet veszélyeztet. A fővárosi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat.
