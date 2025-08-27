„Mintha állandó másnaposságban éltem volna”: Furcsa tünetek után kapott lesújtó diagnózist a férfi

Tim Blackburn, 60 éves somerseti férfi három évvel ezelőtt azt hitte, egy makacs gyomorrontás nehezíti meg az ünnepi időszakot: állandó fáradtságot érzett, hányt és alig bírt enni. Úgy gondolta, pár nap alatt rendbe jön, de amikor állapota nem javult, családja rávette, hogy menjen be a sürgősségire. Ott közölték vele, hogy életveszélyben van.

Másnaposság tünetei jelezték a rákos megbetegedést Fotó: Facebook

„Olyan volt, mintha állandó másnaposságban lettem volna – csak azért mentem kórházba, mert a családom erősködött. A vizsgálatok után közölték, hogy veseelégtelenségem van, azonnali dialízist kezdtek, majd kiderült, hogy mielómám van, vérrák, ami a csontvelőben alakul ki. Ez óriási sokk volt” – mondta Tim a Mirrornak. Kilenc hónap kemoterápia és egy őssejt-transzplantáció következett. A kezelés kimerítő volt: „Rengeteget fogytam, elvesztettem az erőmet, a kitartásomat és a hajamat – alig tudtam átmenni a szobán.” A dialízisek után gyakran erős fejfájások és hányinger kínozták, sokszor órákig rosszul volt, majd kimerülten aludt fél napokat.

2023 októberében közölték vele, hogy rákja remisszióban van, de továbbra is heti három alkalommal, négyórás dialízisen vesz részt, és csak most került fel a veseátültetési listára. „Szerencsére most nincs jelen a rák, de folyamatos kontroll alatt tartanak. A dialízis hatalmas hatással van az életemre, bár az utóbbi időben jobban bírom, de mindig fáradt vagyok” – vallotta be. Tim 15 éve szenvedélyesen kerékpározik, barátaival rendszeresen túrázott. A betegség alatt azonban ezt teljesen nélkülöznie kellett, amit nagyon megérzett. „Hiányzott a közös biciklizés, a társaság, az élmény. Féltem, hogy sosem leszek elég erős újra tekerni.” Végül elektromos biciklit vett, hogy újra tarthassa a tempót társaival.

Idén augusztusban teljesítette a „Tour de Kidney” nevű kihívást: 200 mérföldön keresztül tekert Somerset és Devon tájain, dialízisközpontokat érintve. Szimbolikus célt tűzött ki, 2040 fontot – minden eddigi 408 dialízise után 5 fontot –, de végül több mint 6200 fontot gyűjtött a Kidney Research UK számára.