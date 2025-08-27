Szívszorító! Súlyos betegségben hunyt el a népszerű producer

Stuart Prebble, aki a népszerű BBC-sorozat, a Gruppy Old Men ötletgazdája volt, 74 éves korában, csütörtökön elhunyt. Családja jelentette be ezt a szívszorító hírt, melyben felfedték, hogy a halál oka egy súlyos betegség, hasnyálmirigyrák volt.

Súlyos betegség következtében hunyt el a népszerű TV-s producer / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A műsorvezető, Michael Crick, a modern kor egyik legkiválóbb tévés újságírójaként emlegette őt az X felületén, majd ezután többen csatlakoztak a részvétnyilvánításban.

Egy igazán tehetséges, inspiráló és kreatív televíziós vezető, aki képes volt eligazodni a nagyon nehéz, gyorsan változó időkben. Szomorú hír

- írták.

Stuart Prebble öt évig dolgozott a BBC-nél, mielőtt Granadába ment volna. Ezt követőn ő vezette és készítette az ITV aktuális eseményekkel foglalkozó, World In Action nevezetű műsorát. 2001-ben az ITV vezérigazgatója lett, bár nem sokáig élvezhette egy botrány miatt. 2002-ben dolgozta ki az egyik legismertebb műsorának koncepcióját, ahol férfiakat kért meg, hogy beszéljenek arról, mi zavarja őket a társadalomban.

A BBC Gruppy Old Men című műsorában számos híresség, köztük Jeremy Clarkson vagy éppen Kelvin MacKenzie is megosztotta a nézeteit. Négy évadot élt meg a sorozat és számos spin-off sorozatot ihletett, köztük a show női verzióját, a Gruppy Old Women-t.