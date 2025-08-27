RETRO RÁDIÓ

Felfoghatatlan veszteség: tragikusan fiatalon elhunyt a gyönyörű színésznő

A sztár már régóta küzdött daganatos betegséggel.

Létrehozva: 2025.08.27. 07:45
Goya-díj Verónica Echegui gyász halál színésznő sztár

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy tragikusan fiatalon, mindössze 42 évesen elhunyt Verónica Echegui. A spanyol színésznő halálát az El País közölte, amely úgy tudja, a sztár már régóta küzdött daganatos betegséggel - írja a Life.hu.

Verónica Echegui a pályafutása során számos elismerést kapott: 2022-ben Goya-díjat nyert a Tótem Loba című rövidfilmjéért, nemzetközi hírnévre pedig a Visszatérés című krimisorozatnak köszönhetően tett szert. A színésznő továbbá olyan filmekben és sorozatokban is szerepelt, mint A szerelem könyve, Ahol kettőnek van hely, illetve az Intimitás, 2012-ben pedig Henry Cavill és Bruce Willis oldalán játszott Az igazság nyomában című akciófilmben. A halálhírére Antonio Banderas is reagált, aki egy, az X-en (korábban Twitter) közzétett posztban tisztelgett Verónica Echegui emléke előtt.

 

