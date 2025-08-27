Páros lábbal szálltak bele: Will Smith állítólag AI videóval promótálta új turnéját

Will Smith kritikák kereszttüzébe került, miután egy promóciós videó az új turnéjához úgy tűnt, hogy mesterséges intelligenciát (AI) használt.

Will Smith valóban AI-t használt volna? Fotó: AFP

Jelenleg az Egyesült Királyságban turnézik, hétfő este Cardiffban lépett fel vasárnap este a Scarborough Open Air Theatre-ben közel 8 000 ember előtt, és a következő hét napban Manchesterben, Londonban, sőt Wolverhamptonban is fellép a „Based On a True Story” turné részeként. Egyesek szerint a nagy érdeklődés meglepő, hiszen az azonos nevű album még a tengerentúlon sem került a slágerlistákra - írja a Lad Bible.

Miközben a „Gettin’ Jiggy Wit It” című szám előadója számára színpadon minden rendben zajlik, a közösségi médiában nem fogadták túl jól legújabb promóciós akcióját.

A 56 éves sztárt kritikák érték, miután egy videót tett közzé korábbi turnéfellépéseiről, benne vágásokkal a rajongókról, akik éljeneztek, énekeltek, és táblákat tartottak a magasba: minderről sokan azt hiszik, hogy mesterséges intelligencia által generált videó Az egyik jelenetben elmosódott arcú rajongók láthatók, míg egy másikban Smith a rajongók kinyújtott karjai között fut, mintha ők nem is lennének ott.

Egy másik jelenetben egy érzelmes férfi egy táblát tartott a magasba, amelyen ez állt: A „You Can Make It” segített túlélni a rákot. KÖSZÖNÖM WILL”, ami összezavarta a rajongókat, akik szerint ez újabb bizonyítéka lehet az AI használatának.