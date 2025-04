Détár Enikő nem akárkivel találkozott

Détár Enikő és Bangó Margit a közelmúltban Babócsán jártak, a csodás Nárcisznapon, ahol nemcsak a közönség, hanem egymás számára is különleges pillanatokkal gazdagodtak. A két művész találkozója egy olyan varázslatos alkalom volt, amely nemcsak a színpadon, hanem a színfalak mögött is maradandó emlékeket hagyott.

Détár Enikő nagyon tiszteli Bangó Margitot (Fotó: Tóth Imre)

Détár Enikő hálás a találkozásért

Détár Enikő Instagram-posztjában arról számolt be, hogy a közös öltözőnek hála az általa mélyen tisztelt művésznővel tudott értekezni a fellépése előtt:

Igazán különleges találkozás részese lehettem: Bangó Margittal együtt készülődtünk, és meg is örökítettük ezt a pillanatot. Az öltözők mindig a nagy találkozások helyszínei, ahol nemcsak a fellépésekre készülünk, hanem inspiráló beszélgetések is születnek

– osztotta meg Détár Enikő a követőivel.

A két művésznő, akik mindketten hosszú évtizedek óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek, nemcsak a közönségnek, hanem egymásnak is inspirációt jelentenek. Bangó Margit, aki már több mint ötven éve van jelen a zenei életben, elképesztő energiájával és szenvedélyével nemcsak a színpadon, hanem a magánéletében is példaként szolgál. Détár Enikő számára ez az élmény egy újabb megerősítést adott arról, miért érdemes a művészetekben eltölteni egy egész életet.

Ezért éri meg csinálni

A Jóban-Rosszban egykori sztárja szerint Bangó Margit korát meghazudtolva, elképesztő szenvedéllyel van jelen a színpadon és az életben is.

A két művésznő közötti kapcsolat nemcsak a fellépésekről szól: Détár Enikő a posztjában azt is kiemelte, hogy az ilyen alkalmak igazán különleges élményt adnak:

A hétvégék számunkra, művészek számára nem csak munkát jelentenek – ezek azok a napok, amikor adhatunk, töltekezhetünk, és újra megélhetjük a színpad varázsát

– írta a Dancing with the Starsban is feltűnő díva.

Détár Enikő végül hozzátette: „És tudjátok… ezekért a pillanatokért éri meg igazán. A közös mosolyokért, a háttérben elsuttogott jókívánságokért, a színpad előtti csillogó szemekért.”

Tíz éve boldogságban úszik a kétgyermekes édesanya

A színész-és énekesnő egyébként úszik a boldogságban, hiszen Détár Enikő párja Kiss Péter, több mint tíz éve biztos támasza, elmondása alapján a kapcsolatuk igazi ajándék. A színésznő továbbá bevallotta, hogy a közös életük során pedig még jobban megerősödött a köztük lévő kémia, és úgy érzik, hogy a szerelmük természetes és kényszerek nélküli.