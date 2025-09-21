Arne Slot váratlan ígéretet tett; most lett elege a Liverpool sztárjának

Egyedüli csapatként hibátlan mérleggel áll Arne Slot együttese, az FC Liverpool a Premier League-ben. A holland tréner a szerdai, Liverpool-Atlético Madrid Bajnokok Ligája-meccs előtt váratlan ígéretet tett Alexander Isak kapcsán. A svéd csatár a vasárnapi, Burnley elleni 1-0-s győzelem alkalmával nem került be a meccskeretbe, de Slot megígérte, hogy a spanyolok elleni BL-mérkőzésen biztosan számol vele - bővebben erre a linkre kattintva olvashatsz a cikkről.

Arne Slot már a Liverpool-Atlético Madrid meccs kapcsán törheti a fejét / Fotó: James Gill - Danehouse

A francia játékos a szezon első heteiben küszködött, de az utolsó két meccsen már lenyűgözte a Liverpool szimpatizánsokat. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a rajongók véleménye 180 fokos fordulatot vett, viszont Konaté villámgyorsan emlékeztette a teljesítményét dicsérőket, hogy néhány héttel ezelőtt még annak is örültek volna, ha távozik a csapattól

"A Liverpool összeállítása az Atlético Madrid ellen: Alexander Isak kezdőként lép pályára, Kerkez Milos pedig a kispadra kerül" - írta címében szerdán délután a Liverpool Echo című lap, amely tehát arra tippelt, hogy a magyar válogatott védője kimarad a kezdőcsapatból a szerdán 21 órakor kezdődő Bajnokok Ligája-meccsen. Pár órával később kiderült, jók voltak az értesüléseik, Arne Slot valóban a cserék közé jelölte a magyar védőt