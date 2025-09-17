Elfogyott a türelem, Kerkez Milosnak búcsút mondtak Liverpoolban

Az FC Liverpool szerda este az Atlético Madridot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az angol város egyik lapja szerint Kerkez Milos kikerül a kezdőcsapatból.
"A Liverpool összeállítása az Atlético Madrid ellen: Alexander Isak kezdőként lép pályára, Kerkez Milos pedig a kispadra kerül" - írja címében a Liverpool Echo című lap, amely tehát arra tippel, hogy a magyar válogatott védője kimarad a kezdőcsapatból a szerdán 21 órakor kezdődő Bajnokok Ligája-meccsen. Ez azt jelentheti, hogy Arne Slot türelme elfogyott a magyar védővel szemben.
Kerkez az átigazolása óta a Liverpool valamennyi tétmeccsén kezdőként lépett pályára, de számos kritika érte a teljesítményét. Vasárnap, a Burnley ellen érte el a mélypontot, amikor Arne Slot már az első félidőben lecserélte.
A teljes hátvédsorban változások lesznek. Jeremie Frimpong és Andy Robertson lépnek Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos helyére, míg a magyar válogatott kapitánya a középpályára kerül Alexis Mac Allister posztjára. Az argentin világbajnok Burnleyben bokasérülést szenvedett, és már eddig is korlátozták a játékidejét. Ryan Gravenberch Szoboszlai mellett kezd
- írja a liverpooli lap.
Az Atlético nem ígérkezik könnyű ellenfélnek, Diego Simeone vezetőedző együttese a legutóbbi 16 BL-mérkőzése közül 15-ször legalább egy gólt szerzett, és az elmúlt tizenöt idényben, amikor a BL-ben szerepelt, csak kétszer veszítette el az első meccsét.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.