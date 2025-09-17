RETRO RÁDIÓ

Elfogyott a türelem, Kerkez Milosnak búcsút mondtak Liverpoolban

Az FC Liverpool szerda este az Atlético Madridot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az angol város egyik lapja szerint Kerkez Milos kikerül a kezdőcsapatból.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2025.09.17. 16:35
Módosítva: 2025.09.17. 16:45
Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Liverpool Atlético Madrid

"A Liverpool összeállítása az Atlético Madrid ellen: Alexander Isak kezdőként lép pályára, Kerkez Milos pedig a kispadra kerül" - írja címében a Liverpool Echo című lap, amely tehát arra tippel, hogy a magyar válogatott védője kimarad a kezdőcsapatból a szerdán 21 órakor kezdődő Bajnokok Ligája-meccsen. Ez azt jelentheti, hogy Arne Slot türelme elfogyott a magyar védővel szemben.

Kerkez Milos a cserék közé kerülhet
Kerkez Milos a cserék közé kerülhet Fotó: Liverpool FC

Kerkez az átigazolása óta a Liverpool valamennyi tétmeccsén kezdőként lépett pályára, de számos kritika érte a teljesítményét. Vasárnap, a Burnley ellen érte el a mélypontot, amikor Arne Slot már az első félidőben lecserélte.

Kerkez Milos helyén Robertson

A teljes hátvédsorban változások lesznek. Jeremie Frimpong és Andy Robertson lépnek Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos helyére, míg a magyar válogatott kapitánya a középpályára kerül Alexis Mac Allister posztjára. Az argentin világbajnok Burnleyben bokasérülést szenvedett, és már eddig is korlátozták a játékidejét. Ryan Gravenberch Szoboszlai mellett kezd

 - írja a liverpooli lap.

Az Atlético nem ígérkezik könnyű ellenfélnek, Diego Simeone vezetőedző együttese a legutóbbi 16 BL-mérkőzése közül 15-ször legalább egy gólt szerzett, és az elmúlt tizenöt idényben, amikor a BL-ben szerepelt, csak kétszer veszítette el az első meccsét.

 

