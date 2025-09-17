Most lett elege a Liverpool sztárjának, keményen beszólt a szurkolóknak

A francia játékos a szezon első heteiben küszködött, de az utolsó két meccsen már lenyűgözte a a Liverpool szimpatizánsokat. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a rajongók véleménye 180 fokos fordulatot vett, viszont Konaté villámgyorsan emlékeztette a teljesítményét dicsérőket, hogy néhány héttel ezelőtt még annak is örültek volna, ha távozik a csapattól.

Ibrahima Konaté (Szoboszlai és Kerkez között) a közösségi médián reagált a szurkolókra / Fotó: Nikki Dyer - LFC

A Real Madriddal is összeboronált középhátvéd kikelt magából a Liverpool egyik szurkolói oldalán, amely éppen a Burnley elleni teljesítményét magasztalta. Konaté mind a Bournemouth, mind pedig a Newcastle United ellen felejthető meccset játszott, hiszen a négy kapott gólból legalább kettőnél ő volt a ludas. Az Arsenal és a Burnley ellen már fordult a kocka: A francia válogatott játékos kulcsszerepet vállalt abban, hogy Szoboszlaiék gól nélkül lehozták mindkét meccset. A válogatott szünetben sem lehetett rá panasz, hiszen az Ukrajna és az Izland elleni összecsapást is hiba nélkül végig játszotta.

Konaté reakciója nem alaptalan

Eközben a 26 éves játékos jövőjét övező bizonytalanság továbbra is fennáll: Konaté még nem hosszabbította meg a szezon végén lejáró szerződését. A találgatások és a bizonytalanság közepette az Anfield Sector szurkolói oldal ezt írta az Instagramon:

"Ha Konate a szezon hátralévő részében úgy játszik, mint az elmúlt két meccsen, akkor nyugodt szívvel kívánok neki minden jót, ha a szezon végén úgy dönt, hogy távozik. Szeretném, ha hosszabbítanánk vele, de ez nem tűnik valószínűnek.”

Konate meglepő módon a következővel reagált:

A probléma az, hogy némelyikőtök túl gyorsan felejt... mindössze két meccs után.

A Liverpool sztárját sosem kellett félteni, ha a szurkolói interakciókról van szó, hiszen a középhátvéd rendszeresen reagál különböző Instagram és X bejegyzésekre, legyen az pozitív vagy negatív. Mindenesetre, a Liverpool szimpatizánsok bízhatnak abban, hogy a francia válogatott játékos képes átmenteni ezt a teljesítményt az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája találkozóra is.