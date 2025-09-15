Döntött a Liverpool edzője, kitette a kezdőből lecserélt védőjét

Sosem félt nehéz döntéseket meghozni a Liverpool edzője. Arne Slot rögtön az első angliai meccsén, már a félidőben lekapta a pályáról a fiatal védőt, Jarell Quansah-t az Ipswich Town elleni bajnokin, és legközelebb csak hónapokkal később nevezte újra a kezdőbe Premier Leauge-meccsen. Az angol focista azóta pedig már a Bayer Leverkusent erősíti... Kerkez Milosnak tehát van miért aggódnia, miután a holland szakember ezúttal a szünetet sem várta meg, és már a 38. percben lecserélte balhátvédjét a Burnley ellen.

A Liverpool edzője, Arne Slot a szünetet sem várta meg, és már a 38. percben lecserélte Kerkez Milost a Burnley ellen Fotó: Lee Parker - CameraSport / Getty Images

A 21 éves magyar játékos csak magát hibáztathatta. Már a 22. percben sárga lapot kapott műesésért, majd röviddel ezután szabadrúgást ítéltek ellene, miután megállította a Burnley kontratámadását. Arne Slot tisztában volt azzal, hogy Kerkez pályán tartása milyen kockázatokat rejt, és ennek megfelelően cselekedett.

A LiverpoolEcho szerint nem kezdett könnyen Liverpoolban a magyar játékos. A Premier League nyitófordulójában, a Bournemouth ellen is már az első félidőben sárga lapot kapott. A helyi hírportál az ő nyakába varrja a Newcastle United elleni meccs első bekapott gólját is. És bár kiemelik, hogy a balhátvéd sokkal jobb teljesítményt nyújtott az Arsenal elleni 1-0-ás győzelem során, nem ezt folytatta a Burnley ellen.

Talán nem lenne meglepő, ha Andy Robertson az Atlético Madrid elleni mérkőzésen kezdőként léphetne pályára először a szezonban

– olvasható a cikkben.

Az angol balhátvéd ráadásul pont a spanyolok ellen kezdhet, ahová majdnem eligazolt a nyáron. A válogatott szünetben azt nyilatkozta, hogy liverpooli karrierje során először kellett döntést hoznia a jövőjével kapcsolatban. De elégedett, hogy végül maradt, és bízik benne, hogy a lehetőségek küszöbén áll.

Biztos vagyok benne, hogy lesz egy kicsit több rotáció. Hogy ez az én posztomon is megtörténik-e, az még a jövő zenéje, egyikünk sem láthatja a jövőt. De úgy hiszem, mindent megtettem, hogy a menedzser gondoljon rám, és ez minden, amit tehetek

– nyilatkozta pár napja Robertson, aki talán maga sem számított rá, hogy ilyen gyorsan igaza lesz.