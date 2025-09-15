Arne Slot váratlan ígéretet tett, Szoboszlait is érinti a döntése

Egyedüli csapatként hibátlan mérleggel áll Arne Slot együttese, az FC Liverpool a Premier League-ben. A holland tréner a szerdai, Liverpool-Atlético Madrid Bajnokok Ligája-meccs előtt váratlan ígéretet tett Alexander Isak kapcsán. A svéd csatár a vasárnapi, Burnley elleni 1-0-s győzelem alkalmával nem került be a meccskeretbe, de Slot megígérte, hogy a spanyolok elleni BL-mérkőzésen biztosan számol vele.

Úgy döntöttünk, hogy neki az a legjobb, ha egy teljes hetet edz, ahelyett, hogy minden alkalommal 5 vagy 10 percet játszik. Biztosíthatom a szurkolókat, hogy szerdán pályára lép! A Burnley elleni mérkőzés még egy kicsit korai volt számára

- fogalmazott Arne Slot.

Isak az átigazolása óta még nem érte el a megfelelő erőnléti szintet, és az elmúlt szezon vége óta nem játszott, illetve nem vett részt csoportos edzésen. Arne Slot ezért bánt eddig óvatosan vele.

Liverpool-Atlético Madrid: Slot mindenkit meglephet

Nagy kérdés azonban, hogy Slot kinek a helyén képzeli el Isakot a kezdőcsapatban? A liverpooli lapok arra tippelnek, hogy Cody Gakpo vagy Ekitiké posztján juthat szóhoz, de a váltás akár Szoboszlait is érintheti. A magyar játékos kerülhet Wirtz helyére, míg a német a bal oldalra "csúszhat" át, Frimpong pedig Szoboszlai helyén játszhat. Szerda (21 óra) este minden kiderül!