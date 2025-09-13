Öt fontos tényező, a Liverpool csak így folytathatja a bajnoki menetelést

Bár a Liverpool 100 százalékos Premier League-mérleggel rendelkezik ebben a szezonban, még mindig akadnak megoldásra váró problémák a regnáló bajnok szerkezetében. Nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy tavasszal újra a magasba emelhesse a Premier League-trófeát a csapat! A Liverpool vasárnap a Burnley otthonában lép fel (15 óra, tv: Spíler 1).

Szoboszlai Dominik kulcsszerepet játszhat a Liverpool bajnoki címében Fotó: Getty Images

Stabilabb védelem, főleg a második félidőben

Az Arsenal ellen Arne Slot csapata jól védekezett. Az előszezonban és a bajnokság nyitómeccsein, azonban a taktikai változások miatt a hátvédsor rendszeresen sebezhetővé vált a letámadásokkal szemben. A topcsapatok közül kevesen kaptak annyi gólt, mint a Vörösök, ami még annak ellenére sem elfogadható, hogy több hiányzót is pótolnia kellett a holland edzőnek.

Giovanni Leoni és Rio Ngunoha gyors integrálása

Egy figyelemre méltó terület, ahol a Liverpool visszaesett a múlt szezonban, a keret kihasználtsága volt. A rotáció hiánya miatt a játékosok fáradtnak tűntek februárban, és ez végül a Ligakupába került nekik, valamint hozzájárult a Bajnokok Ligája-kieséshez is. Slot kénytelen lesz minél hamarabb a csapat szerves részévé formálni a keret fiatal játékosait, amire a hazai kupasorozatok kezdeti körei elegendő teret adnak a trénernek.

Alexander Isak beilleszkedése Liverpoolban

A Gakpo-Ekitiké-Szalah hármas egyenlőre jól muzsikál, ami azt jelenti, hogy Arne Slotnak nehéz döntést kell hoznia. A trióból Gakpo és Ekitiké lenne alapjáraton mozdítható, és a svéd új fiú, Isak is az ő posztjukon mozog komfortosabban. Azonban mindketten magasan túlteljesítik eddig az elvárásokat, és éppen az egyiptomi klublegenda lóg ki a sorból. Isak sebessége és cselezési képessége miatt a széleken is bevethető, ezért elképzelhető, hogy Gakpo és Szalah helyén is játszani fog, amennyiben Arne Slot ragaszkodik az eddig remeklő Ekitikéhez.

Szoboszlai állandó szerepkörének megtalálása

A magyar válogatott csapatkapitánya az augusztusi hónap egyik legjobb játékosa volt a Vörösöknél. Hátrébb tolt középpályásként és jobbhátvédként is megmutatta kvalitásait, és az is neki köszönhető, hogy a középmezőny helyett a tabella élén áll a Liverpool. Ha nincs Szoboszlai, és a szemet gyönyörködtető szabadrúgás, illetve az átlépős csel, akkor 9 pont helyett most 5 ponttal szégyenkezhetne a gárda. Elengedhetetlen, hogy Jeremie Frimpong és Ryan Gravenberch felépülése ellenére is a kezdőcsapatban maradjon a magyar játékos.