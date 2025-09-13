Öt fontos tényező, a Liverpool csak így folytathatja a bajnoki menetelést

A válogatott szünet már a múlté, visszatért a Premier League futball. Megmutatjuk, mire van szükség a Liverpool bajnoki címéhez.
Bár a Liverpool 100 százalékos Premier League-mérleggel rendelkezik ebben a szezonban, még mindig akadnak megoldásra váró problémák a regnáló bajnok szerkezetében. Nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy tavasszal újra a magasba emelhesse a Premier League-trófeát a csapat! A Liverpool vasárnap a Burnley otthonában lép fel (15 óra, tv: Spíler 1).
Az Arsenal ellen Arne Slot csapata jól védekezett. Az előszezonban és a bajnokság nyitómeccsein, azonban a taktikai változások miatt a hátvédsor rendszeresen sebezhetővé vált a letámadásokkal szemben. A topcsapatok közül kevesen kaptak annyi gólt, mint a Vörösök, ami még annak ellenére sem elfogadható, hogy több hiányzót is pótolnia kellett a holland edzőnek.
Egy figyelemre méltó terület, ahol a Liverpool visszaesett a múlt szezonban, a keret kihasználtsága volt. A rotáció hiánya miatt a játékosok fáradtnak tűntek februárban, és ez végül a Ligakupába került nekik, valamint hozzájárult a Bajnokok Ligája-kieséshez is. Slot kénytelen lesz minél hamarabb a csapat szerves részévé formálni a keret fiatal játékosait, amire a hazai kupasorozatok kezdeti körei elegendő teret adnak a trénernek.
A Gakpo-Ekitiké-Szalah hármas egyenlőre jól muzsikál, ami azt jelenti, hogy Arne Slotnak nehéz döntést kell hoznia. A trióból Gakpo és Ekitiké lenne alapjáraton mozdítható, és a svéd új fiú, Isak is az ő posztjukon mozog komfortosabban. Azonban mindketten magasan túlteljesítik eddig az elvárásokat, és éppen az egyiptomi klublegenda lóg ki a sorból. Isak sebessége és cselezési képessége miatt a széleken is bevethető, ezért elképzelhető, hogy Gakpo és Szalah helyén is játszani fog, amennyiben Arne Slot ragaszkodik az eddig remeklő Ekitikéhez.
A magyar válogatott csapatkapitánya az augusztusi hónap egyik legjobb játékosa volt a Vörösöknél. Hátrébb tolt középpályásként és jobbhátvédként is megmutatta kvalitásait, és az is neki köszönhető, hogy a középmezőny helyett a tabella élén áll a Liverpool. Ha nincs Szoboszlai, és a szemet gyönyörködtető szabadrúgás, illetve az átlépős csel, akkor 9 pont helyett most 5 ponttal szégyenkezhetne a gárda. Elengedhetetlen, hogy Jeremie Frimpong és Ryan Gravenberch felépülése ellenére is a kezdőcsapatban maradjon a magyar játékos.
Hamarosan elkezdődnek a Bajnokok Ligája küzdelmei, ami további megterhelést jelent majd a Premier League topcsapatainak. Arne Slot pénteki sajtótájékoztatóján kiderült, hogy Curtis Jones-on kívül minden játékosa bevethető, viszont néhány poszton még mindig elég hiányos a keret. A kihívók közül a Chelsea és az Arsenal is bővítette a keretét a nyár során, ami azt jelenti, hogy akár egy kulcsember kiesése is a Liverpool vesztét jelentheti. Szoboszlaiék a következő 17 napban 6 tétmérkőzést játszanak majd, és egészen a téli időszakig ehhez hasonló rohanás vár a klubra.
