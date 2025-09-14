Kerkez Milos veszélybe került, azonnal abbahagyta a meccset

Ellenséges hangulat alakult ki a Liverpool meccsén. Kerkez Milost sárga lapja után le kellet cserélni.
Nagyon korán véget ért Kerkez Milos számára a Liverpool vasárnapi meccse. A Burnley ellen idegenben Szoboszlai Dominik mellett ő is ott volt a kezdőben, de már a 38. percben le kellett őt cserélni.
Kerkez a 22. percben tizenegyest próbált kiharcolni, műesésért sárga lapot kapott. Ezután minden egyes labdaérintését füttyszó kísérte, nem sokkal később egy szabálytalanság után megkaphatta volna a második sárgáját is. A Burnley játékosai is érezték, Kerkez innentől gyenge pont lehet, ekkor döntött úgy Arne Slot vezetőedző, lecseréli a magyar válogatott játékost. Kerkezt a 38. percben Andrew Robertson váltotta.
Kerkez Milos elképzelhető, hogy megúszott egy piros lapot. Ezt mondta neki a csere után másodpercekkel Arne Slot menedzser is, aki megnyugtatta a magyar focistát, azért cserélte le, mert az előző szabálytalansága után közel állt ahhoz, hogy kiállítsák.
