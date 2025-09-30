Máris vége, 2-0-ra verte a Liverpool a Galatasarayt a BL-ben

A fiatalok már összecsaptak egymással Törökországban. A nagyok csatája előtt az ifjúsági BL-ben is Galatasaray-Liverpool meccset rendeztek.
Noha a főmeccs csak kedden este lesz a Bajnokok Ligájában, a 19 évesek már lejátszották a Galatasaray-Liverpool meccset az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A két klub fiataljai kedden délután csaptak össze egymással, az esélyesebb angolok 2-0-ra nyertek.
A meccset a Pool 20 perc alatt lerendezte, a második percben Ahmed, a huszadikban Lambie talált a kapuba.
A Galatasaray-Liverpool meccset kedden 21 órától rendezik, s van esély arra, hogy három magyar is pályára lépjen: hazai oldalon Sallai Roland, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
