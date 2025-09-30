Máris vége, 2-0-ra verte a Liverpool a Galatasarayt a BL-ben

Noha a főmeccs csak kedden este lesz a Bajnokok Ligájában, a 19 évesek már lejátszották a Galatasaray-Liverpool meccset az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A két klub fiataljai kedden délután csaptak össze egymással, az esélyesebb angolok 2-0-ra nyertek.

Kareem Ahmed lőtte az első gólt az ifiknél a Galatasaray-Liverpool BL-meccsen Fotó: Andrew Powell

A meccset a Pool 20 perc alatt lerendezte, a második percben Ahmed, a huszadikban Lambie talált a kapuba.

Este jön a Galatasaray-Liverpool magyarokkal

A Galatasaray-Liverpool meccset kedden 21 órától rendezik, s van esély arra, hogy három magyar is pályára lépjen: hazai oldalon Sallai Roland, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos.