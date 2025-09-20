Máris Szoboszlai utóda a téma Liverpoolban

Szoboszlai Dominik túlzás nélkül szintet lépett idén a Liverpool labdarúgócsapatában. Az előző aranyévben is kulcsembere volt Arne Slot vezetőedzőnek, de a Yahoo Sports szerint vitathatatlanul az angol bajnok legjobbja az új szezonban. A mezőnyjátéka, a vezér szerepe és a meccseket eldöntő villanásai együtt méltóvá teszik az összehasonlításra a legendás 8-as mezszámú előddel, Steven Gerrarddal – olyannyira, hogy a cikk szerint a következő generáció legjobbjait inkább a magyar futballistához fogják hasonlítani. Sőt, ez máris így van, a Poolnál ugyanis megvan Szoboszlai utóda is.

Mögötte Szoboszlai utóda: Trey Nyonit már a Liverpool magyar sztárjához hasonlítják, nem Steven Gerrardhoz (Fotó: Liverpool FC)

A „következő Szoboszlai” nem más, mint Trey Nyoni, aki pár meccsen már játszott a Slot-csapatban, és a holland tréner őt is nagyra becsüli. A Premier League-ben ugyan még nem mutatkozhatott be a 18 éves, angol U20-as válogatott középpályás, de a felkészülési meccseken kívül a Bajnokok Ligájában kapott játékperceket, az FA-kupában és a Ligakupában pedig a kezdőcsapatba is bekerült egyszer-egyszer. Legutóbb Szoboszlaiék szerdai, Atlético Madrid elleni izgalmas BL-győzelme (3-2) előtt, csapatkapitányként játszotta végig a spanyolok elleni ifjúsági BL-meccset, és bár az 0-0-ra végződött, az ő csapatkapitányként nyújtott briliáns játékáról nem győznek áradozni. Csakúgy, mint Szoboszlai „a nagyoknál”, Nyoni is bejátszotta az egész pályát, és kimagasló, 16 alkalommal szerzett labdát, ami aztán jó helyen is volt nála.

Szoboszlai utóda is több poszton bevethető

A zimbabwei szülőktől, de már Angliában született Nyoni a Leicester City akadémiáján nevelkedett, és egy évvel a másik csodagyerek, Rio Ngumoha előtt, 2023 nyarán szerződtette a Liverpool. A Yahoo Sports szerint Szoboszlaihoz hasonlóan képes „uralni a középpályát és mindenhol ott lenni, diktálni a játék ritmusát” és remek hatékonysággal passzolni. További párhuzam kettejük között, hogy Nyoni is rendkívül sokoldalú, több poszton hasznos játékos, nemrég az angol U19-es válogatottban jobbhátvédként is megállta a helyét, miként Szoboszlai is többször a Poolban. A legjobb azonban a középpálya tengelyében, a 6-os, a 8-as és a 10-es posztokon, csakúgy, mint a magyar sztár. Vagy mint korábban Gerrard – még ha most már inkább Szoboszlaihoz hasonlítják.