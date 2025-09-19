Szívszorító évforduló, Diogo Jota kapcsán üzent a Liverpool

Öt éve igazolt a Vörösökhöz az elhunyt portugál sztár, ám tragikus halála után a Liverpool játékosai és szurkolói még mindig képtelenek feldolgozni a veszteséget. Diogo Jota neve ma is fájóan cseng Liverpoolban, szurkolók és csapattársak egyaránt könnyezve emlegetik a portugál támadót, akinek emléke örökre beégett az Anfield falai közé.
Napra pontosan öt évvel ezelőtt, 2020 szeptember 19-én a Wolverhamptonból érkezett Anfieldre Diogo Jota, aki rövid idő alatt a Liverpool egyik legnagyobb kedvencévé vált. A portugál támadó nemcsak góljaival, hanem közvetlen személyiségével is belopta magát a szurkolók szívébe. Tragikus halála azonban – amely egy autóbalesetben következett be, testvérével, André Silvával együtt – sokkolta a futballvilágot, és olyan űrt hagyott maga után, amelyet semmi sem tud betölteni.
A Liverpool azonban mindent elkövet, hogy Jota örökre az Anfield legendái közé tartozzon. Visszavonultatták a 20-as mezszámot, és az ezrek által a stadion elé helyezett relikviákból szobrot készítenek, amely méltó emléket állít a portugál támadónak. A szívével ünneplő, kézzel szívet formáló ikonikus mozdulatát már egy hatalmas falfestmény is őrzi a városban.
Szeptember 19-én, éppen öt évvel az érkezése után a Liverpool közösségi oldalain egy megható poszttal emlékezett meg róla:
Ezen a napon, 2020-ban Jota a Vörösök játékosa lett. Mindörökké a szívünkben. Örökké a mi 20-asunk.
– írták. A klub egy videót is közzétett, benne Jota első góljával az Arsenal ellen – nem véletlen, hiszen a londoniak hálóját összesen hétszer vette be liverpooli pályafutása során.
A portugál csatár rövid, de emlékezetes időszaka alatt számtalan fontos pillanatot szerzett a szurkolóknak, köztük az angol Ligakupa elődöntőben lőtt dupláját, amely elősegítette első trófeáját a klubnál. Arne Slot menedzser pedig bevallotta: ha győztes gólra volt szüksége, mindig Jotát küldte a pályára.
A Liverpoolnál senki sem vitatja, hogy Diogo Jota emléke örökre része marad a klub történetének. Az ötödik évfordulón különösen erősen él a hiánya, hiszen a hétvégén jön a Liverpool–Everton rangadó, amely mindig különleges hangulatot hoz az Anfieldre. Most azonban még inkább az, hiszen az utolsó derbin éppen Jota szerezte a győztes gólt, amely azóta is emlékezetes pillanat a Vörösök szurkolóinak.
