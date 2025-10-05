Arne Slot percekkel a meccs után kimondta, ezért szedte le Kerkez Milost

A Liverpool 2-1-es vereséget szenvedett a Chelsea ellen, ezzel sorozatban harmadik tétmeccsét bukta el: a múlt héten a Premier League-ben a Crystal Palace, kedden pedig a Bajnokok Ligájában a Galatasaray bizonyult jobbnak. Arne Slot a Sky Sportsnak nyilatkozva magyarázta meg, miért cserélte le az 55. percben Kerkez Milost a Chelsea elleni rangadón. A holland menedzser szerint a fiatal magyar balhátvéd egyszerűen elfáradt, és még nem áll készen arra, hogy ilyen sűrű menetelést bírjon végig.

Kerkez Milos nem játszotta végig a Chelsea-Liverpool rangadót, a holland menedzser az 55. percben lecserélte / Fotó: Liverpool FC

Kerkez Milos minden meccsen játszott

A legtöbb esetben azért cseréltem le a hátvédeket, mert sárga lapot kaptak, ilyen esetekben felmerül a kérdés, hogy okos-e őket a pályán tartani

– kezdte Slot, és arra utalt, hogy korábban Kerkezt már az első félidőben lehozta a Burnley ellen sárga lapja miatt. Slot ezután kitért Kerkez mostani lecserélésére.

Milos egyre fáradtabb volt, két mérkőzésen 90 percet játszott, és most a harmadik mérkőzésen is kezdett, ennyit még nem tud játszani. Látszott rajta, hogy egyre nehezebb neki a pályán lenni, gyorsak és veszélyesek voltak a Chelsea szélsői

– magyarázta Slot.

Kerkez a Crystal Palace és a Galatasaray elleni meccseken is végig a pályán volt, így nem csoda, hogy a menedzser óvatosan bánik a fiatal játékos terhelésével. Sőt, ő a Pool egyetlen labdarúgója, aki a szezon minden egyes tétmeccsén játszott. A holland tréner később Ibrahima Konaté cseréjéről is beszélt, aki a combját fájlalta, majd arról is, mi lehet az oka annak, hogy csapata zsinórban három vereséget szenvedett el - írta a Magyar Nemzet.

Meg kell nézni, kikkel játszottunk. A Chelsea-től az előző szezonban is kikaptunk idegenben. Ma közel voltunk egy jó eredményhez, apróságokon múlt ez. Ahogy a Galatasaray ellen is mondtam, kiélezett meccset játszottunk akkor, aztán a törökök tizenegyeshez jutottak. A Palace ellen a hosszabbításban kaptunk gólt. Ma pedig a Chelsea olyan gólt rúgott, amelyet mi is megérdemeltünk volna az utolsó 10–15 percben. Ha egy csapat ennyi helyzetet tud kialakítani a Chelsea otthonában, akkor valami pozitívumot csak talál a vereségben. De hiába ma is a több helyzet, az ellenfél rúgott több gólt...

– mondta a menedzser, aki külön kiemelte az első félidőből Kerkez beadását és Szoboszlai blokkolt lövését, szerinte ezek is mutatják, hogy megvoltak a lehetőségeik a győzelemre.