Arne Slot percekkel a meccs után kimondta, ezért szedte le Kerkez Milost

Arne Slot nem rejtette véka alá a véleményét a Chelsea elleni vereség után sem. A Liverpool holland menedzsere elárulta, miért kellett lecserélnie Kerkez Milost az 55. percben a rangadón, és arról is beszélt, miért tartja még mindig jónak csapata szezonkezdetét a három egymást követő vereség ellenére.
A Liverpool 2-1-es vereséget szenvedett a Chelsea ellen, ezzel sorozatban harmadik tétmeccsét bukta el: a múlt héten a Premier League-ben a Crystal Palace, kedden pedig a Bajnokok Ligájában a Galatasaray bizonyult jobbnak. Arne Slot a Sky Sportsnak nyilatkozva magyarázta meg, miért cserélte le az 55. percben Kerkez Milost a Chelsea elleni rangadón. A holland menedzser szerint a fiatal magyar balhátvéd egyszerűen elfáradt, és még nem áll készen arra, hogy ilyen sűrű menetelést bírjon végig.
A legtöbb esetben azért cseréltem le a hátvédeket, mert sárga lapot kaptak, ilyen esetekben felmerül a kérdés, hogy okos-e őket a pályán tartani
– kezdte Slot, és arra utalt, hogy korábban Kerkezt már az első félidőben lehozta a Burnley ellen sárga lapja miatt. Slot ezután kitért Kerkez mostani lecserélésére.
Milos egyre fáradtabb volt, két mérkőzésen 90 percet játszott, és most a harmadik mérkőzésen is kezdett, ennyit még nem tud játszani. Látszott rajta, hogy egyre nehezebb neki a pályán lenni, gyorsak és veszélyesek voltak a Chelsea szélsői
– magyarázta Slot.
Kerkez a Crystal Palace és a Galatasaray elleni meccseken is végig a pályán volt, így nem csoda, hogy a menedzser óvatosan bánik a fiatal játékos terhelésével. Sőt, ő a Pool egyetlen labdarúgója, aki a szezon minden egyes tétmeccsén játszott. A holland tréner később Ibrahima Konaté cseréjéről is beszélt, aki a combját fájlalta, majd arról is, mi lehet az oka annak, hogy csapata zsinórban három vereséget szenvedett el - írta a Magyar Nemzet.
Meg kell nézni, kikkel játszottunk. A Chelsea-től az előző szezonban is kikaptunk idegenben. Ma közel voltunk egy jó eredményhez, apróságokon múlt ez. Ahogy a Galatasaray ellen is mondtam, kiélezett meccset játszottunk akkor, aztán a törökök tizenegyeshez jutottak. A Palace ellen a hosszabbításban kaptunk gólt. Ma pedig a Chelsea olyan gólt rúgott, amelyet mi is megérdemeltünk volna az utolsó 10–15 percben. Ha egy csapat ennyi helyzetet tud kialakítani a Chelsea otthonában, akkor valami pozitívumot csak talál a vereségben. De hiába ma is a több helyzet, az ellenfél rúgott több gólt...
– mondta a menedzser, aki külön kiemelte az első félidőből Kerkez beadását és Szoboszlai blokkolt lövését, szerinte ezek is mutatják, hogy megvoltak a lehetőségeik a győzelemre.
Slot a szezonkezdetet értékelve hozzátette: szerinte minden nehézség ellenére jó úton járnak.
Nagyon keményen kell dolgoznunk, hogy elérjük egy bizonyos szintet. A futballban ez nehéz, mert sok jó csapattal játszunk. Nyilvánvaló, hogy a mai meccsünk előtt több változtatást is eszközöltünk, ugyanakkor a sűrű menetrend miatt kevés időnk volt edzeni.
A Liverpool hét forduló után 15 ponttal áll a Premier League második helyén az éllovas Arsenal mögött. A válogatott szünet után október 19-én az ősi rivális Manchester Unitedet fogadja az Anfielden.
