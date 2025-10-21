Baj van, közleményt adott ki a Liverpool Szoboszlai Dominikról

Közleményt adott ki a vendég csapat a szerdai Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00, RTL+) előtt. Arne Slot vezetőedző és ezúttal a játékosok közül Szoboszlai Dominik sajtótájékoztatót tartottak volna, azonban egy váratlan probléma miatt nem tudnak az újságírók rendelkezésére állni.

Szoboszlai Dominik és Arne Slot nem tartanak sajtótájékoztatót a Frankfurt-Liverpool BL-meccs előtt Fotó: Peter Byrne - PA Images

Nem lesz sajtótájékoztató a Frankfurt-Liverpool meccs előtt

– olvasható a klub által kiadott közleményben.

Our pre-match press conference for the clash with Eintracht Frankfurt has been cancelled.



A delay in the squad's scheduled flight out to Frankfurt, due to technical issues with the aircraft, means the briefing will now not be able to take place. — Liverpool FC (@LFC) October 21, 2025

A csapat Frankfurtba tartó járatának késése a repülőgép technikai problémái miatt azt jelenti, hogy a tájékoztató most nem kerülhet megrendezésre.

A LiverpoolEcho azt írja, a csapat jelenleg is a liverpooli John Lennon repülőtéren tartózkodik, várja, hogy megoldódjon a probléma és elinduljanak Frankfurtba.