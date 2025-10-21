Baj van, közleményt adott ki a Liverpool Szoboszlai Dominikról
Szoboszlai Dominik és Arne Slot nem tartanak sajtótájékoztatót. Közleményt adott ki az angol klub a Frankfurt-Liverpool BL-meccs előtt.
Közleményt adott ki a vendég csapat a szerdai Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00, RTL+) előtt. Arne Slot vezetőedző és ezúttal a játékosok közül Szoboszlai Dominik sajtótájékoztatót tartottak volna, azonban egy váratlan probléma miatt nem tudnak az újságírók rendelkezésére állni.
Nem lesz sajtótájékoztató a Frankfurt-Liverpool meccs előtt
Az Eintracht Frankfurt elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatónkat töröljük
– olvasható a klub által kiadott közleményben.
A csapat Frankfurtba tartó járatának késése a repülőgép technikai problémái miatt azt jelenti, hogy a tájékoztató most nem kerülhet megrendezésre.
A LiverpoolEcho azt írja, a csapat jelenleg is a liverpooli John Lennon repülőtéren tartózkodik, várja, hogy megoldódjon a probléma és elinduljanak Frankfurtba.
