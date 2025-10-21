RETRO RÁDIÓ

Baj van, közleményt adott ki a Liverpool Szoboszlai Dominikról

Szoboszlai Dominik és Arne Slot nem tartanak sajtótájékoztatót. Közleményt adott ki az angol klub a Frankfurt-Liverpool BL-meccs előtt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.21. 19:40
Módosítva: 2025.10.21. 19:47
Szoboszlai Dominik Liverpool Frankfurt

Közleményt adott ki a vendég csapat a szerdai Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00, RTL+) előtt. Arne Slot vezetőedző és ezúttal a játékosok közül Szoboszlai Dominik sajtótájékoztatót tartottak volna, azonban egy váratlan probléma miatt nem tudnak az újságírók rendelkezésére állni.

Szoboszlai Dominik és Arne Slot nem tartanak sajtótájékoztatót a Frankfurt-Liverpool BL-meccs előtt Fotó: Peter Byrne - PA Images

Az Eintracht Frankfurt elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatónkat töröljük

– olvasható a klub által kiadott közleményben.

A csapat Frankfurtba tartó járatának késése a repülőgép technikai problémái miatt azt jelenti, hogy a tájékoztató most nem kerülhet megrendezésre.

A LiverpoolEcho azt írja, a csapat jelenleg is a liverpooli John Lennon repülőtéren tartózkodik, várja, hogy megoldódjon a probléma és elinduljanak Frankfurtba.

 

 

 

