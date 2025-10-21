Mit csinált Arne Slot két héten keresztül? Ennek nem lesz jó vége
A holland szakember nem találja a megoldást a Liverpool problémáira. Arne Slot számára a válogatott szünet sem volt elég a gondok megoldására.
Nem túlzás azt állítani, hogy Arne Slot pályafutása eddigi legnehezebb korszakát éli meg a Liverpool vezetőedzőjeként. A holland szakember, aki tavalyi első idényében bajnoki címet ünnepelhetett, a Manchester United elleni vereséget követően immár sorozatban négy kudarcot könyvelhetett el csapatával. Még aggasztóbb azonban a játék képe, amely az eredményektől is nagyobb fejfájást okoz: a csapat enerváltan, bármiféle kreativitás és stílus nélkül játszik, aminek következményeként a menedzser rátermettsége is megkérdőjeleződik. Nagy kérdés: mit csinált Slot a válogatott meccsek alatti két hét során?
Elméletileg ez a szünet ideális lehetőséget kínált volna Slot számára, hogy új taktikai ötletekkel álljon elő, és ezzel kivezesse a csapatot a mély gödörből. Ezzel szemben úgy tűnik, mintha semmi sem változott volna: a Liverpool-Manchester United mérkőzésen ugyanaz a tanácstalanság volt tapasztalható az ellenfél tizenhatosának környékén, mint a korábbi meccseken. Az érthető, hogy az újonnan érkezőknek idő kell, hogy alkalmazkodjanak a Liverpool játékstílusához, ám jelenleg homály fedi, miben is rejlik a csapat erőssége, noha a keret minőségére egyáltalán nem lehet panasz.
Arne Slot továbbra is tanácstalan
Slotnak jelenleg nincs ellenszere a betömörülő védelmek ellen, legfőképp azért, mert a játékosok nem képesek csapatként átjátszani azokat. Így gyakran egyéni megoldásokra kell támaszkodni, ezt a szerepkört pedig többnyire Mo Szalah vállalja el, aki rendszerint a jobbszélről befelé cselezve igyekszik megzavarni a védőket, azonban ő sincs most olyan formában, hogy rendszeresen veszélyes tudjon lenni. Ez oda vezet, hogy a Vörösök a középpályán történő labdatartással vannak elfoglalva, amelyet többnyire bukásra ítélt beadások követnek.
Különösen szembetűnő az is, hogy amikor az eredmény nem a Liverpool javára alakul, Slot általában a mérkőzés 60. percének környékén pánikszerűen hajt végre 3-4 cserét egyszerre, amivel megbontja a csapat taktikai egyensúlyát. Emellett a gárda képtelen ráerőltetni akaratát az ellenfélre: a Manchester United ellen például Cody Gakpo egy gyors kontra után hatalmas helyzetbe került, ám ezt követően azonnal visszatértek a lassú, kiszámított, ám eredménytelen támadásépítésekhez.
A csapat menetrendje sem könnyíti meg Arne Slot dolgát, hiszen a Bajnokok Ligájában a Frankfurt és a Real Madrid következik Szoboszlaiék számára és a bajnoki rivális Manchester Cityvel is hamarosan találkoznak a Premier League-ben.
