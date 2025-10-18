RETRO RÁDIÓ

Káosz a Liverpool edzésén, Kerkez földre vitte csapattársát

A magyar válogatott védője jól elkapta a csapattársát. Kerkez Milos a Liverpool edzésén is hozta a stílusát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 18:00
Alexis Mac Allister Kerkez Milos Liverpool edzés

Úgy tűnik, a válogatott szünet kifejezetten jótékonyan hatott a Liverpool játékosaira, hiszen a közelmúlt csalódást keltő vereségei ellenére a csapat első edzése meglepően felszabadult, vidám hangulatban zajlott. Erről tanúskodnak a klub hivatalos Instagram-oldalán, valamint a játékosok közösségi felületein megosztott fotók és videók is, amelyeken szinte mindenki széles mosollyal az arcán látható. Az egyetlen kivétel nem más, mint Kerkez Milos, aki láthatóan más elfoglaltságot talált magának

Kerkez Milos egyelőre nem találja a formáját Liverpoolban
Kerkez Milos egyelőre nem találja a formáját Liverpoolban Fotó: Liverpool FC

A magyar válogatott balhátvédje a nyári átigazolási időszak során csatlakozott a Vörösökhöz, ahol ugyan a szezonkezdet nem alakult számára ideálisan, formáját még keresi, de a beilleszkedéssel úgy tűnik, nincsenek különösebb gondjai. Már korábban is köztudott volt, hogy remek viszonyt ápol honfitársával, Szoboszlai Dominikkel, most azonban lehet, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának van némi oka féltékenységre, mivel a friss csoportképen a honfitársa helyett a másik klasszis középpályással, Alexis Mac Allisterrel került szorosabb kapcsolatba Kerkez.

Kerkez a földön is hatékony

A fotó alapján úgy fest, hogy a Vörösök játékosai az edzést követően álltak össze egy gyors, amolyan szokásos csapatképre, viszont Kerkeznek más tervei voltak. Úgy tűnik, hogy a pályán is agresszív hátvéd a harcművészetek világában is otthonosan mozog, egy tökéletes nyakszorító fogással lepte meg argentin csapattársát, akit látszólag nem zavart a tréfás mozdulat.

Azért reménykedjünk, hogy Kerkez a hétvégi, Manchester United elleni rangadón nem folyamodik hasonló mozdulatokhoz, hiszen a Liverpool számára kötelező a győzelem a szenvedő rivális ellen. Arne Slot együttese a Chelsea és a Crystal Palace elleni vereségeket követően visszacsúszott a Premier League második helyére, így minden pont létfontosságúvá vált a bajnoki versenyfutásban. A mérkőzést vasárnap 17:30-kor (tv: Sípler 1) rendezik az Anfielden.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
