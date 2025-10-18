Káosz a Liverpool edzésén, Kerkez földre vitte csapattársát
A magyar válogatott védője jól elkapta a csapattársát. Kerkez Milos a Liverpool edzésén is hozta a stílusát.
Úgy tűnik, a válogatott szünet kifejezetten jótékonyan hatott a Liverpool játékosaira, hiszen a közelmúlt csalódást keltő vereségei ellenére a csapat első edzése meglepően felszabadult, vidám hangulatban zajlott. Erről tanúskodnak a klub hivatalos Instagram-oldalán, valamint a játékosok közösségi felületein megosztott fotók és videók is, amelyeken szinte mindenki széles mosollyal az arcán látható. Az egyetlen kivétel nem más, mint Kerkez Milos, aki láthatóan más elfoglaltságot talált magának.
A magyar válogatott balhátvédje a nyári átigazolási időszak során csatlakozott a Vörösökhöz, ahol ugyan a szezonkezdet nem alakult számára ideálisan, formáját még keresi, de a beilleszkedéssel úgy tűnik, nincsenek különösebb gondjai. Már korábban is köztudott volt, hogy remek viszonyt ápol honfitársával, Szoboszlai Dominikkel, most azonban lehet, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának van némi oka féltékenységre, mivel a friss csoportképen a honfitársa helyett a másik klasszis középpályással, Alexis Mac Allisterrel került szorosabb kapcsolatba Kerkez.
Kerkez a földön is hatékony
A fotó alapján úgy fest, hogy a Vörösök játékosai az edzést követően álltak össze egy gyors, amolyan szokásos csapatképre, viszont Kerkeznek más tervei voltak. Úgy tűnik, hogy a pályán is agresszív hátvéd a harcművészetek világában is otthonosan mozog, egy tökéletes nyakszorító fogással lepte meg argentin csapattársát, akit látszólag nem zavart a tréfás mozdulat.
Azért reménykedjünk, hogy Kerkez a hétvégi, Manchester United elleni rangadón nem folyamodik hasonló mozdulatokhoz, hiszen a Liverpool számára kötelező a győzelem a szenvedő rivális ellen. Arne Slot együttese a Chelsea és a Crystal Palace elleni vereségeket követően visszacsúszott a Premier League második helyére, így minden pont létfontosságúvá vált a bajnoki versenyfutásban. A mérkőzést vasárnap 17:30-kor (tv: Sípler 1) rendezik az Anfielden.
