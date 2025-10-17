A nagymamája magyar: Kerkez után újabb Szerbiában született játékost nézett ki Marco Rossi

Miljan Krpic, az ETO szerb-magyar védője, Kerkez Milossal közösen kezdte a pályafutását. A játékos pedig reméli, hamarosan ismét lehetőséget kap arra, hogy együtt szerepeljen a Liverpool fiatal tehetségével, mégpedig a magyar válogatott színeiben. Krpic a Kisalföldnek adott interjújában őszintén beszélt a közös múltról és a jövőbeli terveiről.

Miljan Krpic villámgyorsan alapember lett Győrben (Fotó: eto.hu)

Miljan Krpic 2024. augusztusában szerződött Győrbe a szerb FK Vozdovactól. Kezdetben nem kapott kiemelkedő szerepet a zöld-fehéreknél, de a játéka révén villámgyorsan az ETO alapemberévé vált, és a győri szurkolók egyik nagy kedvencévé is.

Miljan Krpic fiatalon ismerkedett meg Kerkezzel

Gyerekkorunkban valóban együtt játszottunk, és már akkor is látszott, hogy Milosban van valami különleges. Azóta is jó a kapcsolatunk

– mesélte a győri védő, aki a nagymamája magyar gyökerei miatt kapta meg az állampolgárságot.

Miljan Krpic tagja volt a Puskás Akadémia utánpótlásának, aztán visszatért Szerbiába.

Akkor nem volt lehetőségem felnőtt szinten játszani Magyarországon, és ezért hazamentem a régi klubomhoz. Azt hiszem, ez sokat segített a karrierem alakulásában. A pályafutásom elején középpályás voltam, és mielőtt visszatértem Szerbiába, a régi edzőm lehetőséget adott, hogy középhátvédként játsszak. Onnantól kezdve ezen a poszton szerepeltem tovább.

Az ETO szurkolók egyik kedvence szerényen ugyan, de a saját erősségeiről is beszámolt:

Nem szeretek magamról beszélni, de ha mégis mondanom kell valamit, akkor a nyugalmamat és a labdakihozatalaimat említeném.

A fiatal hátvéd már a szeptemberi kerethirdetésen is kaphatott volna meghívót Marco Rossitól. Úgy tudni ugyanis, hogy teljesítményére a szövetségi kapitány is felfigyelt, de nem volt szerencséje.

A rapid Wien ellen az egyik akciónál sajnos rosszul léptem és bokaszalagszakadást szenvedtem. Nagyjából két hónapja nem tudok játszani, de meg kell dicsérnem az orvosi csapatot, mert mindent megtesznek, hogy a lehető leghamarabb pályára léphessek.

Krpic bízik benne, hogy minél hamarabb Kerkez oldalán szerepelhet a válogatottban.