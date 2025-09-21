Három fenyegető ok, megszakadhat a Fradi hazai sikersorozata

A Ferencváros uralja a magyar klubfutballt. Sorozatban hétszer nyerte meg a bajnoki címet, gyakorlatilag minden szezon előtt az volt a kérdés, hogy a zöld-fehérek mekkora fölénnyel végeznek az első helyen. Azonban a 2025/2026-os idényben egyre több jel utal arra, hogy a sikersorozat megszakadhat. Több tényező is közrejátszik, ami miatt nehézségekbe ütközhet a Fradi, mutatjuk a három legfontosabbat.

A Fradi minden eddiginél nagyobb kihívás elé néz a bajnokságban (Fotó: TumbaszHedi)

A Fradi ismét szerepel a főtáblán

Az FTC idén is bejutott a második számú európai kupasorozat főtáblájára, ami a többi klubcsapathoz képest extra terhelést jelent Dibuszék számára. A nemzetközi mérkőzések szoros ütemezése, a rengeteg utazás és a nagy intenzitású mérkőzések fizikailag és mentálisan is igénybe veszik a játékosokat. A nemzetközi szereplés remek tapasztalatszerzést is jelent, ugyanakkor a hazai bajnokságra való fókuszt könnyen megtörheti. Ez előidézhet egy olyan forgatókönyvet, amelyben Keane a bajnoki meccseken rotálásra kényszerül majd, ami azzal járhat, hogy a Fradi olyan pontvesztésekbe szalad bele, amelyekkel előzetesen nem számoltunk.

A Paks és az ETO egyelőre nem tud hibázni

A magyar élvonalban egyre több együttes hiszi el, hogy képes lehet letaszítani a Ferencvárost a trónjáról. A Paks és az ETO példája kiválóan mutatja, hogy fegyelmezett, stabil teljesítménnyel komoly eredményeket lehet elérni: mindkét csapat veretlenül menetel az idényben. Ráadásul az FTC számára különösen megterhelő időszak következik: előbb az ETO-val mérkőzik meg két kulcsfontosságú Európa-liga találkozó között, majd néhány nappal később a Paksot fogadja a Groupama Arénában. Ez a négymeccses sorozat mindössze 11 nap alatt zajlik le – és akár egyetlen pontvesztés is könnyen olyan helyzetbe sodorhatja a zöld-fehéreket, amelyből nehéz lesz visszakapaszkodni. Hasonlóan feszített tempóra készülhet Robbie Keane együttese január végén is: a Panathinaikosz, az ETO, a Nottingham Forest és a Paks elleni találkozók újra próbára teszik majd a bajnok keretét.

Régen volt ennyire szoros az NB I

Az idei bajnokság rendkívül kiegyensúlyozott. A kis- és középcsapatok időnként komoly meglepetéseket okoznak. Az MTK és a DVTK is képes volt pontot szerezni a Fradi ellen, a sereghajtó Zalaegerszeg pedig pontjainak felét éppen a Paks-ETO kettőssel szemben szerezte. Továbbá előfordulhat, hogy több Európa-liga-csapat is felfedheti a Ferencváros eddigi rejtett gyenge pontjait, és ezekből a tapasztalásokból a magyar csapatok is profitálhatnak.