Megúszta a Fradi, óriási esélyt szalasztott el a Paks

Hatalmas esélyesként lépett pályára a listavezető Paks az NB I hetedik fordulójában, amikor a feltörekvő Nyíregyháza otthonába látogatott. Bognár György együttese a tavalyi kupagyőzelmet követően idén már a bajnokságban is szorongatja a Fradit. A paksiak az eddigi hat mérkőzés során nem találtak legyőzőre, és messze ők jegyezték a legtöbb gólt is a mezőnyben.

A Paks edzője, Bognár György elégedett lehet az eddigi eredményekkel Fotó: Szabó Miklós

A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően alakult: a vendégek irányították a játékot, türelmesen építették támadásaikat, míg a hazaiak elsősorban gyors kontrákban bíztak. Már a 9. percben ígéretes helyzet alakult ki, amikor a paksi válogatott támadó Tóth Barna indította az akciót, melyet Hahn János zárhatott volna góllal, ám a szemfüles Kovács Dániel lábbal menteni tudott.

A Nyíregyháza kapusa nem unatkozott az első játékrészben: Windecker távoli bombáját hatástalanította, míg Horváth Kevin szabadrúgásból próbálta bevenni a kapuját – mindhiába. Bár a Paks több veszélyes helyzetet is kialakított, a félidő végére maradt a gól nélküli döntetlen.

Magasabb tempóra kapcsolt a Paks

A második játékrészben Hahn indította útjára a labdát, és egy perccel később már a kapu előtt is főszerepben volt: Zeke kiváló beadását könyörtelenül a hosszú alsóba fejelte (0-1). A kapus mozdulni sem tudott. Ez volt Hahn János negyedik gólja a bajnokságban. Ezt követően a kiesés ellen küzdő Nyíregyháza is indított néhány bíztató akciót, viszont a kapuhoz érve rendre elpuskázták őket. A 68. percben Tóth Barna duplázhatta volna meg a vendégek előnyét, de Kovács Dániel párját ritkító reflexeket bemutatva, kitolta a támadó próbálkozását.

A hajrához közeledve Szabó István, a nyíregyháziak vezetőedzője mindent egy lapra tett fel: cseréi egyértelműen a támadójáték élénkítését szolgálták. Ennek hamar meg is lett az eredménye, hiszen Katona Bálint kiváló passza után Babunszki került helyzetbe, és a rövid felsőbe bombázott. Viszont, a közönség legnagyobb bánatára a partjelző emelte a zászlóját, les miatt megmaradt a paksi vezetés. Néhány perccel később jött a végső csavar: Antonov balról érkező hajszálpontos beadását Edomwonyi fejelte az alsó sarokba a 86. percben (1-1). Így a Nyíregyháza-Paks meccs döntetlennel ért véget.