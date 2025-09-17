„Nem piszkál senki” – Bognár György már megint azt kapta, amit megérdemelt

Heteken belül három fontos díjat kapott a Paks fociedzője. Bognár György a Metropolnak elmondta, mi a kétszeres kupagyőztes titka.
Bognár György edzőfejedelem lett Magyarországon. Nem véletlenül, a korábbi válogatott játékos a Pakssal sorozatban kétszer megnyerte a Magyar Kupát, s a paksiakkal is dobogós lett. A zöld-fehérek trénerét emellett egymás után a második évben választották meg a legjobb edzőnek az NB I-ben. Nem sokkal később újabb két díjat zsebelhet be a tréner – teljesen megérdemelten.
A HLSZ elismerése után a Magyar Edzők Társaságának Elnöksége Bognár Györgyöt Ormai László-díjjal tüntette ki. A díjazottak személyére az év legeredményesebb edzői közül a Mesteredzői Kollégium tesz javaslatot évente legfeljebb két fő részére. Ebbe a szűk, neves és igencsak elit társaságba került be a Paks vezetőedzője. És még nincs vége! A Pro Urbe kitüntetésekről döntött zárt ülésen a paksi képviselő-testület. A díjjal azokat ismerik el, akik a város gazdasági-, kulturális- és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyultak. A kitüntetést idén Bognár György kapja.
„Természetesen megtisztelő, ha bárki elismeri az ember munkáját. Elsősorban azonban csapatomnak és a paksi közegnek köszönhetem a díjakat” – fogalmazott Bognár György, aki a Metropol kérdésére elmondta, mi a titka a Pakson.
Egyszerű a magyarázat, itt nyugodt körülmények között dolgozhatok, nem piszkál senki, nem kell vitatkozni. Nem is szeretek, de ha kell, tudok! Egyébként nincs is kivel hadakoznom, egymásért dolgozunk, egy irányba húzunk
– mondta Bognár, aki szerint fontos a tudatos munka, ami a klubnál zajlik.
„Általában nyaranta eladunk olyan labdarúgókat, akik meghatározói a csapatnak. Most is így történt, de nincs okunk a kétségbeesésre, hiszen mi tudatosan építjük be a csapatunkba a saját nevelésű fiataljainkat. El kell ismerni, hogy a keretünkben akadnak harminc év feletti játékosaink – akikre nagyon számítok ma is –, de a fiatalok nálunk képben vannak, olyanok, akik egy-két éven belül átvehetik az «öregek» helyét. Miért kellene idegeskednem? Jönnek a fiatalok, jól játszik a csapat. Paks egy biztonságos sziget a labdarúgás néha háborgó tengerében”
– mondta a Paks edzője, aki jelenleg vezeti csapatával az NB I-et.
A Paks trénere is tudja, az Ormai-díjat nem kaphatja akárki, sok esetben olimpiai bajnokok felkészítői a kiválasztottak.
„Személyesen is ismertem Ormai Lászlót, aki a Statisztika asztalitenisz-szakosztályával olyat tett, amely eredményeket – úgy gondolom – soha egyetlen csapat sem tudja majd felülmúlni. BEK győzelmek, megszámlálhatatlan bajnoki aranyak, Európa-bajnok tanítványok fűződnek a nevéhez. Nagyon büszke vagyok, hogy a nevét viselő díjat én is kiérdemeltem. Az ember, az edző nem vágyik ilyen díjakra, bevallom, magam sem azért csinálom a dolgomat. Viszont, nagyon jóleső érzés, ha valakik úgy gondolják, megérdemlem az elismerést.”
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.