„Nem piszkál senki” – Bognár György már megint azt kapta, amit megérdemelt

Bognár György edzőfejedelem lett Magyarországon. Nem véletlenül, a korábbi válogatott játékos a Pakssal sorozatban kétszer megnyerte a Magyar Kupát, s a paksiakkal is dobogós lett. A zöld-fehérek trénerét emellett egymás után a második évben választották meg a legjobb edzőnek az NB I-ben. Nem sokkal később újabb két díjat zsebelhet be a tréner – teljesen megérdemelten.

Bognár György a Pakssal kétszer is a Ferencvárost győzte le a Magyar Kupa döntőjében (Fotó: Szabó Miklós)

A HLSZ elismerése után a Magyar Edzők Társaságának Elnöksége Bognár Györgyöt Ormai László-díjjal tüntette ki. A díjazottak személyére az év legeredményesebb edzői közül a Mesteredzői Kollégium tesz javaslatot évente legfeljebb két fő részére. Ebbe a szűk, neves és igencsak elit társaságba került be a Paks vezetőedzője. És még nincs vége! A Pro Urbe kitüntetésekről döntött zárt ülésen a paksi képviselő-testület. A díjjal azokat ismerik el, akik a város gazdasági-, kulturális- és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyultak. A kitüntetést idén Bognár György kapja.

„Természetesen megtisztelő, ha bárki elismeri az ember munkáját. Elsősorban azonban csapatomnak és a paksi közegnek köszönhetem a díjakat” – fogalmazott Bognár György, aki a Metropol kérdésére elmondta, mi a titka a Pakson.

Egyszerű a magyarázat, itt nyugodt körülmények között dolgozhatok, nem piszkál senki, nem kell vitatkozni. Nem is szeretek, de ha kell, tudok! Egyébként nincs is kivel hadakoznom, egymásért dolgozunk, egy irányba húzunk

– mondta Bognár, aki szerint fontos a tudatos munka, ami a klubnál zajlik.

„Általában nyaranta eladunk olyan labdarúgókat, akik meghatározói a csapatnak. Most is így történt, de nincs okunk a kétségbeesésre, hiszen mi tudatosan építjük be a csapatunkba a saját nevelésű fiataljainkat. El kell ismerni, hogy a keretünkben akadnak harminc év feletti játékosaink – akikre nagyon számítok ma is –, de a fiatalok nálunk képben vannak, olyanok, akik egy-két éven belül átvehetik az «öregek» helyét. Miért kellene idegeskednem? Jönnek a fiatalok, jól játszik a csapat. Paks egy biztonságos sziget a labdarúgás néha háborgó tengerében”