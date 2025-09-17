RETRO RÁDIÓ

„Nem piszkál senki” – Bognár György már megint azt kapta, amit megérdemelt

Heteken belül három fontos díjat kapott a Paks fociedzője. Bognár György a Metropolnak elmondta, mi a kétszeres kupagyőztes titka.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 19:30
Bognár György Magyar Kupa Paks

Bognár György edzőfejedelem lett Magyarországon. Nem véletlenül, a korábbi válogatott játékos a Pakssal sorozatban kétszer megnyerte a Magyar Kupát, s a paksiakkal is dobogós lett. A zöld-fehérek trénerét emellett egymás után a második évben választották meg a legjobb edzőnek az NB I-ben. Nem sokkal később újabb két díjat zsebelhet be a tréner – teljesen megérdemelten.

Bognár György
Bognár György a Pakssal kétszer is a Ferencvárost győzte le a Magyar Kupa döntőjében (Fotó: Szabó Miklós)

A HLSZ elismerése után a Magyar Edzők Társaságának Elnöksége Bognár Györgyöt Ormai László-díjjal tüntette ki. A díjazottak személyére az év legeredményesebb edzői közül a Mesteredzői Kollégium tesz javaslatot évente legfeljebb két fő részére. Ebbe a szűk, neves és igencsak elit társaságba került be a Paks vezetőedzője. És még nincs vége! A Pro Urbe kitüntetésekről döntött zárt ülésen a paksi képviselő-testület. A díjjal azokat ismerik el, akik a város gazdasági-, kulturális- és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyultak. A kitüntetést idén Bognár György kapja.

„Természetesen megtisztelő, ha bárki elismeri az ember munkáját. Elsősorban azonban csapatomnak és a paksi közegnek köszönhetem a díjakat” – fogalmazott Bognár György, aki a Metropol kérdésére elmondta, mi a titka a Pakson.

Egyszerű a magyarázat, itt nyugodt körülmények között dolgozhatok, nem piszkál senki, nem kell vitatkozni. Nem is szeretek, de ha kell, tudok! Egyébként nincs is kivel hadakoznom, egymásért dolgozunk, egy irányba húzunk

– mondta Bognár, aki szerint fontos a tudatos munka, ami a klubnál zajlik.

„Általában nyaranta eladunk olyan labdarúgókat, akik meghatározói a csapatnak. Most is így történt, de nincs okunk a kétségbeesésre, hiszen mi tudatosan építjük be a csapatunkba a saját nevelésű fiataljainkat. El kell ismerni, hogy a keretünkben akadnak harminc év feletti játékosaink – akikre nagyon számítok ma is –, de a fiatalok nálunk képben vannak, olyanok, akik egy-két éven belül átvehetik az «öregek» helyét. Miért kellene idegeskednem? Jönnek a fiatalok, jól játszik a csapat. Paks egy biztonságos sziget a labdarúgás néha háborgó tengerében”

– mondta a Paks edzője, aki jelenleg vezeti csapatával az NB I-et. 

Bognár György legendák utódja

A Paks trénere is tudja, az Ormai-díjat nem kaphatja akárki, sok esetben olimpiai bajnokok felkészítői a kiválasztottak.

„Személyesen is ismertem Ormai Lászlót, aki a Statisztika asztalitenisz-szakosztályával olyat tett, amely eredményeket – úgy gondolom – soha egyetlen csapat sem tudja majd felülmúlni. BEK győzelmek, megszámlálhatatlan bajnoki aranyak, Európa-bajnok tanítványok fűződnek a nevéhez. Nagyon büszke vagyok, hogy a nevét viselő díjat én is kiérdemeltem. Az ember, az edző nem vágyik ilyen díjakra, bevallom, magam sem azért csinálom a dolgomat. Viszont, nagyon jóleső érzés, ha valakik úgy gondolják, megérdemlem az elismerést.”

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu