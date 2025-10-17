Magyar játékosára utalgatott a Liverpool edzője, változtatni fog a kezdőcsapatán

A támadó játékosoktól is elvárja a védekezést és egyszerűen jobbnak kell lenniük, mint az előző három mérkőzésen – többek között erről beszélt a Liverpool-Manchester United rangadó előtti sajtótájékoztatón a hazaiak vezetőedzője. Arne Slot arra is kitért, hogy a következő három hétben hét meccsük is lesz, ezért rotálnia kell a csapatát – és mintha egy mondatával Szoboszlai Dominikra utalgatott volna.

Arne Slot mintha Szoboszlai Dominikra utalgatott volna Fotó: Peter Byrne - PA Images

A vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődő örökrangadóval (tv: Spíler 1) kezdi meg sűrű sorozatát a Liverpool.

Muszáj néhány focistát játékidőhöz juttatnunk, de nem lehet egy játékost sem játszatni hetente háromszor

– utalta arra Arne Slot, hogy a következő három hétben folyamatosan változtatásokat kell majd eszközölnie a kezdőcsapatán, mert ezen időszak alatt hét tétmérkőzés is vár rájuk.

Szoboszlai Dominikra utalt Arne Slot?

Minden csapatnak ilyen menetrenddel kell szembenéznie, ezért van több mint 11 játékosunk

– tette hozzá a holland szakember. Megjegyezte azt is, ha egy edző rotálja a csapatát és nyer, akkor mindenki szerint okos, ha viszont rotál és kikap, akkor előveszik, hogy miért változtatott.

Szinte lehetetlen minden meccsen ugyanazon a poszton játszatni a focistákat, ahogy az néhány játékossal meg is történt

– utalhatott a tréner Szoboszlai Dominikra, akit idén már több poszton is bevetett. Még jobbhátvédként is.

Arne Slot szerint a legfontosabb, hogy meg kell találni az egyensúlyt, ha a csapat rotálásáról van szó. Főleg a kulcsjátékosok esetében.