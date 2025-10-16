Szoboszlai Dominik a frászt hozta mindenkire Liverpoolban

Miután a Szalai Attilának adott gólpassza után a meccs 91. percében közelről a kapuba kotort góllal beállította a 2-2-es végeredményt a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőn, Szoboszlai Dominik elismerte: akkor már annyira fáradt volt, hogy képtelen volt Lukács Dániel beadására a rövid saroknál érkezni, de szerencsére a labda három védő lábai között is eljutott hozzá a túloldali kapufánál. Mindenesetre a magyar középpályás őszinte nyilatkozata hallatán aggódnak Liverpoolban.

Arne Slotnak (jobbra) előbb-utóbb muszáj lesz pihentetnie is a csapatából eddig nélkülözhetetlen Szoboszlai Dominikot Fotó: PA Images

Persze, nem csoda, hogy elfáradt a nagy iramú csoportrangadó hajrájára, és a zsúfolt program láttán nagy kérdés, mikor kap szusszanásnyi pihenőt.

Előbb-utóbb pihentetni kell Szoboszlai Dominikot

A 2025/26-os szezonban a Liverpool eddigi 11 tétmeccséből 10-et végigjátszott (csak a Southampton elleni Ligakupa-találkozón pihentette edzője, Arne Slot); ezzel Virgil van Dijkkal holtversenyben ők voltak a legtöbbet a pályán a keretből. Ráadásul – szintén a holland védőhöz hasonlóan – egyetlen percet sem hagyott ki válogatottja szeptemberi, majd októberi két-két vb-selejtezőjéből. És hol van még az őszi–téli erőltetett menet vége?!

Vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) már a Manchester Unitedet fogadja a Pool az angol Premier League-ben, és a következő válogatott szünetig 21 nap alatt 7 fontos meccs vár rá a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában és a Ligakupában. Köztük olyan ellenfelekkel, mint például az Eintracht Frankfurt, a mumus Crystal Palace, a Real Madrid és a Manchester City. Aztán a brutális sorozat után jönnek a sorsdöntő novemberi vb-selejtezők a magyar válogatottnál, majd a maratoni liverpooli folytatás: zsinórban 12 mérkőzés a január 7-i, Arsenal elleni londoni szuperrangadóig.