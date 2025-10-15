„Végre gondolkozott is” – Szoboszlai nem kertelt Varga Barnabásról a siker után
Jókedvűen nyilatkozott a válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik tréfás kedvében volt a Portugália-Magyarország meccs után.
Egy végletekig kiélezett és fordulatos mérkőzésen 2-2-es döntetlent harcolt ki a magyar válogatott Lisszabonban, a Portugália-Magyarország világbajnoki selejtezőn. A találkozó végig rendkívül izgalmas volt, elsősorban Marco Rossi csapatának köszönhetően, amely a közelmúlt egyik legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtotta a világsztárokkal teletűzdelt portugál együttes ellen. A meccs után a magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik állt az újságírók elé, aki a pontszerzést követően jókedvűen és humorosan nyilatkozott.
A 91. percben pontot mentő játékost a gólját megelőző eseményekről kérdezték, amire a Liverpool sztárja tréfásan reagált.
Reméltem, Lukács Dániel nem a rövidet rúgja, mert nem volt már erőm bemenni, de szerencsére Varga Barnabás ott volt és végre gondolkozott is és átlépte a labdát
– válaszolta mosolyogva Szoboszlai, aki a góljával kapcsolatban megemlítette, hogy kissé izgult, hiszen a gyengébbik lábára érkezett a labda, és biztos volt benne, hogy ha laposan próbálja meg, a kapus vagy a becsúszó védők biztosan tisztáznak.
Portugália-Magyarország: Szalai sem úszta meg a poénokat
Szalai Attila góljára is visszaemlékezett a csapatkapitány, hiszen ő ívelte a labdát a védő fejére.
Meg volt beszélve, hogy amilyen erősen csak tudom, berúgom. Hál’ isten a Szalai Attila jó helyen volt, és van is felület amit el lehet találni… Úgyhogy boldog mindenki.
A magyar válogatott ezzel az értékes döntetlennel megőrizte második helyét az F csoportban, Portugália mögött. Eközben Írország hazai pályán legyőzte Örményországot, így egy pontra zárkózott Marco Rossi csapata mögé.
