„Végre gondolkozott is” – Szoboszlai nem kertelt Varga Barnabásról a siker után

Egy végletekig kiélezett és fordulatos mérkőzésen 2-2-es döntetlent harcolt ki a magyar válogatott Lisszabonban, a Portugália-Magyarország világbajnoki selejtezőn. A találkozó végig rendkívül izgalmas volt, elsősorban Marco Rossi csapatának köszönhetően, amely a közelmúlt egyik legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtotta a világsztárokkal teletűzdelt portugál együttes ellen. A meccs után a magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik állt az újságírók elé, aki a pontszerzést követően jókedvűen és humorosan nyilatkozott.

A Portugália-Magyarország mérkőzés után Szoboszlai Dominik (jobbra), Varga Barnabásról (balra) is beszélt Fotó: NurPhoto

A 91. percben pontot mentő játékost a gólját megelőző eseményekről kérdezték, amire a Liverpool sztárja tréfásan reagált.

Reméltem, Lukács Dániel nem a rövidet rúgja, mert nem volt már erőm bemenni, de szerencsére Varga Barnabás ott volt és végre gondolkozott is és átlépte a labdát

– válaszolta mosolyogva Szoboszlai, aki a góljával kapcsolatban megemlítette, hogy kissé izgult, hiszen a gyengébbik lábára érkezett a labda, és biztos volt benne, hogy ha laposan próbálja meg, a kapus vagy a becsúszó védők biztosan tisztáznak.

Portugália-Magyarország: Szalai sem úszta meg a poénokat

Szalai Attila góljára is visszaemlékezett a csapatkapitány, hiszen ő ívelte a labdát a védő fejére.

Meg volt beszélve, hogy amilyen erősen csak tudom, berúgom. Hál’ isten a Szalai Attila jó helyen volt, és van is felület amit el lehet találni… Úgyhogy boldog mindenki.

A magyar válogatott ezzel az értékes döntetlennel megőrizte második helyét az F csoportban, Portugália mögött. Eközben Írország hazai pályán legyőzte Örményországot, így egy pontra zárkózott Marco Rossi csapata mögé.