Előléptetésre terjesztették fel Liverpoolban Szoboszlait, senki nem tud belekötni

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott vezére, egyre inkább belopja magát a Liverpool szurkolóinak a szívébe is. Habár a középpályás jelenleg csak a harmadik szezonját tölti a Vörösöknél, már most a klub egyik legnagyobb vezéregyéniségének tartják őt. A magyar klasszis a válogatottban már bizonyította, hogy képes megbirkózni nagy teherrel, hiszen 2022-ben Szalai Ádám visszavonulása és Gulácsi Péter sérülése miatt már 22 évesen felhúzhatta magára a csapatkapitányi karszalagot. Most pedig úgy fest, hogy a jövőben akár a legendás angol klub is megadhatja neki ezt az elismerést, legalábbis a szurkolók szerint.

Szoboszlai Dominik Virgil van Dijktól veheti át a csapatkapitányi karszalagot Fotó: Liverpool FC

A Liverpool jelenlegi csapatkapitánya Virgil van Dijk, aki addig aligha válik meg a karszalagtól, amíg a távozás vagy a visszavonulás ténylegesen be nem következik nála. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy már ő sem tartozik a fiatal játékosok közé, hiszen 34 esztendős, ez pedig azt jelenti, hogy valószínűleg már csak néhány éve van hátra ezen a szinten.

Elméletben a kapitányi rangsor következő helyén Mohamed Szalah áll, ám ő csupán egy évvel fiatalabb Van Dijknál, és rajta is egyre inkább érezhető az idő múlása. Ez alapján meglehetősen valószínűtlen, hogy hosszú távon ő töltené be a csapatkapitányi szerepet.

A hierarchiában ezt követően Andy Robertson vagy Alisson Becker neve merülhet fel, mint potenciális utódok. Azonban előbbi Kerkez Milos érkezése óta már nem számít stabil kezdőnek, Alisson esetében pedig az a kihívás áll fenn, hogy kapusként nem képes minden szituációban motiválni vagy figyelmeztetni a társait.

Szoboszlai Dominik a legalkalmasabb

Mögöttük jelenleg nincs olyan jelölt, aki kiemelkedik a sorból, viszont Szoboszlai az idei szezonban már bebizonyította, hogy minden meccsen lehet rá számítani, még akkor is, ha nem a saját posztján játszik. Ezen felül az emberfeletti mezőnymunkájával és fáradhatatlanságával is példát mutat társai számára, ami miatt ő lehet Van Dijk legalkalmasabb utódja.

Úgy fest, hasonlóan gondolkodik több Liverpool-drukker is, akik rendszeresen kiemelik a magyar játékos szerepét a csapatnál.

Egyértelműen Szoboszlai Dominik a jövő kapitánya Liverpoolban. A szurkolók és valószínűleg a csapattársak is nagyon kedvelik. Emellett hétről-hétre 90 percet játszik, és elég fegyelmezett ahhoz, hogy beugorjon jobbhátvédnek és ott is jól teljesítsen

– fogalmazott az egyik szurkoló, akinek a szavaiba nehéz lenne bárkinek is belekötni.

Dominik Szoboszlai is ABSOLUTELY a future Liverpool captain!



Scored in the 91st minute last night to grab a draw against Portugal. Another important goal from him and for Hungary in WC qualification.



Captain of his nation at 24. I believe the youngest to do it at a Euros… pic.twitter.com/VhUD3CRyyW — George Scaife (@Scaife51) October 15, 2025