Bevallották, neki küld folyton sms-t a Liverpool magyar játékosa

Balajcza Szabolcs Felcsútról érkezett "haza" Újpestre, ahol 2006 és 2017 között 11 éven át elsőszámú kapusként szerepelt. Azóta kapusedző lett, s a Puskás Akadémiánál az ő keze alól került ki többek között Pécsi Ármin tavaly nyáron a Liverpoolba, s a válogatott Tóth Balázs Blackburnbe. Mostantól a lila-fehérek kapusedzője lesz, de mint kiderült, napi kapcsolatban maradt a korábbi tanítványokkal is.

Balajcza Szabolcs (középen) évekig dolgozott együtt Pécsi Árminnal (balra)

Balajcza a Mandinernek adott interjúban elmondta, Pécsi Ármin Liverpoolból legalább két naponta ráír a korábbi mesterére.

Ármin kétnaponta ír üzenetet, Balázs szintén. Például, hogy küldjek már neki edzésvideókat, mert bizsereg tőle a bőre, ha láthatja őket. Egyébként ez nem csak az én munkám eredménye, sok másé is benne van

- mondta a Balajcza, aki arra büszke, hogy korábbi tanítványaival folyamatosan kapcsolatban van, s örülnek egymás sikereinek.

Ez lehet Pécsi Ármin titka

Balajcza kiemelte, mi a legfontosabb, amit meg akart tanítani növendékeinek. Mi az, amire Pécsi Ármin és Tóth Balázs felkészítésében is figyelt.

"Sokat halljuk, hogy manapság a kapusnak lábbal jónak kell lennie. Ez igaz, de elsősorban meg kell fognia a labdát. Figyelni kell arra is, hogy a mai generáció teljesen más, mint a korábbiak, nem bírják úgy a monotonitást. Élvezniük kell ahhoz, hogy ne unjanak bele abba, amit csinálnak. Ha látják, hogy felkészült vagy és van eredménye a munkának, akkor teljes mellszélességgel melletted állnak és meghálálják a bizalmat."