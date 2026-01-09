Bevallották, neki küld folyton sms-t a Liverpool magyar játékosa
Felcsútról hazatért Újpestre Balajcza Szabolcs, aki a lila-fehérek kapusedzője lett. A Puskás Akadémiánál rengeteget köszönhetett neki Pécsi Ármin és Tóth Balázs is.
Balajcza Szabolcs Felcsútról érkezett "haza" Újpestre, ahol 2006 és 2017 között 11 éven át elsőszámú kapusként szerepelt. Azóta kapusedző lett, s a Puskás Akadémiánál az ő keze alól került ki többek között Pécsi Ármin tavaly nyáron a Liverpoolba, s a válogatott Tóth Balázs Blackburnbe. Mostantól a lila-fehérek kapusedzője lesz, de mint kiderült, napi kapcsolatban maradt a korábbi tanítványokkal is.
Balajcza a Mandinernek adott interjúban elmondta, Pécsi Ármin Liverpoolból legalább két naponta ráír a korábbi mesterére.
Ármin kétnaponta ír üzenetet, Balázs szintén. Például, hogy küldjek már neki edzésvideókat, mert bizsereg tőle a bőre, ha láthatja őket. Egyébként ez nem csak az én munkám eredménye, sok másé is benne van
- mondta a Balajcza, aki arra büszke, hogy korábbi tanítványaival folyamatosan kapcsolatban van, s örülnek egymás sikereinek.
Ez lehet Pécsi Ármin titka
Balajcza kiemelte, mi a legfontosabb, amit meg akart tanítani növendékeinek. Mi az, amire Pécsi Ármin és Tóth Balázs felkészítésében is figyelt.
"Sokat halljuk, hogy manapság a kapusnak lábbal jónak kell lennie. Ez igaz, de elsősorban meg kell fognia a labdát. Figyelni kell arra is, hogy a mai generáció teljesen más, mint a korábbiak, nem bírják úgy a monotonitást. Élvezniük kell ahhoz, hogy ne unjanak bele abba, amit csinálnak. Ha látják, hogy felkészült vagy és van eredménye a munkának, akkor teljes mellszélességgel melletted állnak és meghálálják a bizalmat."
