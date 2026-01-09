RETRO RÁDIÓ

Bevallották, neki küld folyton sms-t a Liverpool magyar játékosa

Felcsútról hazatért Újpestre Balajcza Szabolcs, aki a lila-fehérek kapusedzője lett. A Puskás Akadémiánál rengeteget köszönhetett neki Pécsi Ármin és Tóth Balázs is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 16:45
pécsi ármin balajcza szabolcs liverpool

Balajcza Szabolcs Felcsútról érkezett "haza" Újpestre, ahol 2006 és 2017 között 11 éven át elsőszámú kapusként szerepelt. Azóta kapusedző lett, s a Puskás Akadémiánál az ő keze alól került ki többek között Pécsi Ármin tavaly nyáron a Liverpoolba, s a válogatott Tóth Balázs Blackburnbe. Mostantól a lila-fehérek kapusedzője lesz, de mint kiderült, napi kapcsolatban maradt a korábbi tanítványokkal is.

Balajcza Szabolcs (középen) évekig dolgozott együtt Pécsi Árminnal
Balajcza Szabolcs (középen) évekig dolgozott együtt Pécsi Árminnal (balra)

Balajcza a Mandinernek adott interjúban elmondta, Pécsi Ármin Liverpoolból legalább két naponta ráír a korábbi mesterére. 

Ármin kétnaponta ír üzenetet, Balázs szintén. Például, hogy küldjek már neki edzésvideókat, mert bizsereg tőle a bőre, ha láthatja őket. Egyébként ez nem csak az én munkám eredménye, sok másé is benne van

- mondta a Balajcza, aki arra büszke, hogy korábbi tanítványaival folyamatosan kapcsolatban van, s örülnek egymás sikereinek.

Ez lehet Pécsi Ármin titka

Balajcza kiemelte, mi a legfontosabb, amit meg akart tanítani növendékeinek. Mi az, amire Pécsi Ármin és Tóth Balázs felkészítésében is figyelt. 

"Sokat halljuk, hogy manapság a kapusnak lábbal jónak kell lennie. Ez igaz, de elsősorban meg kell fognia a labdát. Figyelni kell arra is, hogy a mai generáció teljesen más, mint a korábbiak, nem bírják úgy a monotonitást. Élvezniük kell ahhoz, hogy ne unjanak bele abba, amit csinálnak. Ha látják, hogy felkészült vagy és van eredménye a munkának, akkor teljes mellszélességgel melletted állnak és meghálálják a bizalmat."

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu