„Szoboszlainak a kispadon kell maradnia” – eszement véleményt formált a liverpooli legenda

A Liverpool egykori legendás hátvédjének, Markus Babbelnek – aki 2000 és 2004 között erősítette a klubot – elege lett Arne Slot kísérletezéséből: szerinte Szoboszlai Dominik jobbhátvédként való szerepeltetése egyszerűen értelmetlen. A német legenda úgy látja, a magyar válogatott játékos a középpályán tudja igazán megmutatni az értékeit, és azzal sem a csapatnak, sem magának nem tesz jót, ha idegen poszton játszik.

Nem értem, miért mindig Conor Bradley kerül ki a csapatból és Szoboszlai kerül a helyére. Így a fiatal játékos nem tud fejlődni, nem kap elég önbizalmat. Bradley hatalmas tehetség, meg kellene kapnia a lehetőséget, hogy négy-öt-hat meccsen keresztül folyamatosan játszhasson

– nyilatkozta Babbel a Liverpool.com-nak.

A német válogatottal 1996-ban Európa-bajnoki címet nyerő Markus Babbel szerint Jeremie Frimpongnak még időre van szüksége, hogy felvegye a Premier League tempóját, de jelenleg Conor Bradley tűnik készebb megoldásnak.

A Premier League teljesen más világ, mint a Bundesliga – gyorsabb, fizikálisabb, több a topjátékos. Frimpongnak idő kell, de addig ott van Bradley, aki ismeri a bajnokságot és készen áll.

2001-ben a Liverpoollal öt trófeát – az Angol Kupát, a Ligakupát, a Szuperkupát, az UEFA-kupát és az UEFA-szuperkupát – is begyűjtő Babbel szerint: Szoboszlai idegen poszton szerepeltetése nemcsak szakmailag hibás, hanem csapaton belüli feszültséget is okozhat.



Ha Szoboszlai jobb, mint Florian Wirtz, akkor játsszon középpályán, és Wirtz üljön a padra. Ha nem jobb mint Wirtz, akkor Szoboszlainak a padon kell maradnia. De ne erőltessük őt jobbhátvédként. Ez senkinek sem jó – és ő maga sem boldog így. Ha én ülnék a kispadon jobbhátvédként, és azt látnám, hogy egy középpályás játszik a helyemen, őrülten dühös lennék

– fogalmazott élesen a korábbi Liverpool-játékos.

Markus Babbel úgy véli, hosszabb távon Frimpong és Bradley között alakulhat ki igazi verseny a jobbhátvéd posztért, de jelenleg a fiatal északír játékos lehet a kulcs.

Frimpong Leverkusenben háromvédős rendszerben szerepelt, ott inkább szélsőként mozgott. Most még tanulnia kell, de láthattuk a Manchester United ellen, milyen kiváló beadást adott Gakpónak – ez az, amit rendszeresen hoznia kell majd.

Szoboszlaiék számára kulcsfontosságú meccsek jönnek

A Liverpool szerdán (21:00) a Bajnokok Ligájában Frankfurtban, a Premier League-ben pedig szombat este idegenben, a Brentford (21:00) ellen lép pályára

